Storchenpaar : Nach 15 Jahren Leerstand: Störche beziehen Nest in Eggebek

Susanne Darge hatte den Mast eigens für Störche errichtet. Nun zieht erstmals ein Storchenpaar ein.

Eggebek | Darauf musste Susanne Darge lange warten. Schon 2007 hatte sie mit Hilfe von Freunden und Nachbarn einen Mast auf ihrem Grundstück in der Westerreihe am Ortsrand von Eggebek aufgestellt und Nachbar Günter Lippels hatte für den Nestaufbau einen schmiedeeisernen Kranz geschweißt. „Lange Jahre tat sich nichts. In den letzten beiden Jahren ist zu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.