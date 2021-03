Einbrüche im Sommer 2020 : Mutmaßlicher Serieneinbrecher in Flensburg vor Gericht

Im Juli 2020 soll der 25-Jährige in ein Restaurant und zwei Einfamilienhäuser in Flensburg eingedrungen sein.

Flensburg | Seit Dienstag steht ein mutmaßlicher Einbrecher in Flensburg vor dem Schöffengericht. Der 25-jährige gebürtige Iraker soll von April bis Juli 2020 insgesamt zehn Einbrüche und Diebstähle in Flensburg, Hamburg und Berlin begangen haben. Der Angeklagte lebt momentan in Frankfurt an der Oder. Weiterlesen: Polizeibekannter Einbrecher in Flensburg gefas...

