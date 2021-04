True Colours : Museumsberg Flensburg: Wie ein Klo in die aktuelle Ausstellung kam

Der eine oder andere Sensationsfund in der neuen Ausstellung „True Colours“ auf dem Museumsberg Flensburg ist dabei.

Flensburg | Gelbe Narzissen, rote Tulpen und violette Blaukissen an Friesenwällen recken sich dieser Tage der Sonne und dem blauen Himmel entgegen – besser könnte der Zeitpunkt für die Eröffnung der neuen Ausstellung „True Colours“ auf dem Museumsberg Flensburg nicht sein. Zwar ohne Pomp und Vernissage, dafür am ersten Tag bei freiem Eintritt öffnet sie am Sonnta...

