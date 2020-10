Zeugen gesucht : Motorradfahrer bei Unfall auf Husumer Straße verletzt

Ein silberner Pkw schnitt das Motorrad am vergangenen Freitagmittag in Fahrtrichtung Weiche, woraufhin der Fahrer stürzte.

Avatar_shz von Flensburger Tageblatt

20. Oktober 2020, 10:26 Uhr

Flensburg | Am Freitagmittag, 16. Oktober, gegen 12.20 Uhr befuhr ein 17-jähriger Motorradfahrer die Husumer Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Flensburg Weiche auf dem rechten Fahrstreifen. Ein auf dem linken Fahrstreifen in gleiche Richtung fahrender Pkw wechselte unvermittelt auf den rechten Fahrstreifen und schnitt dabei den Motorradfahrer. Dieser musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, verlor die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Dabei zog sich der 17-Jährige Prellungen an der linken Hüfte und am Fuß zu.

Bei dem Pkw soll es sich nach Zeugenaussagen um einen silbernen Pkw mit schwedischen Kennzeichen gehandelt haben. Der Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeirevieres hat die Ermittlungen der Verkehrsunfallflucht übernommen und hofft auf weitere Zeugen des Unfalls. Diese und der Unfallverursacher oder die Verursacherin werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0461/4840 zu melden.

Unser Blaulichtmonitor