Jarplund : Motorradfahrer bei Sturz auf dem Ochsenweg schwer verletzt

Nach dem Sturz schleuderte der Motorradfahrer rund 100 Meter weit und prallte gegen einen Mercedes.

Handewitt | Bei einem Unfall auf dem Ochsenweg zwischen Weding und Jarplund hat ein Motorradfahrer am Donnerstagabend schwere Verletzungen davongetragen, nachdem er mit seiner Maschine gestürzt war. Nach ersten Erkenntnissen war der Biker in Richtung Jarplund unterwegs. In Höhe der Abfahrt der B 200 aus Richtung Süden stürzte er dann aus noch ungeklärter Ursac...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.