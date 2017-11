Landgericht Flensburg : Mordprozess um Mert Can: Zahltag für den Zeugen T.

vergrößern 1 von 1 Foto: Gunnar Dommasch 1 von 1

von Holger Ohlsen

erstellt am 06.Nov.2017 | 18:22 Uhr

Flensburg | Der Zeuge T. machte es gestern ganz kurz. Nein, sagt er. Ohne seinen Zeugenbeistand werde er nicht aussagen. Das sagte er eine halbe Stunde später noch einmal, als Birte Babener, Vorsitzende der 2. Großen Jugendkammer, ihn nach kurzer Beratung auf die Konsequenzen einer Aussageverweigerung hinwies: Übernahme der vollen Kosten dieses Verhandlungstages, zusätzlich ein Ordnungsgeld in Höhe von 250 Euro, wahlweise fünf Tage Haft. „Kann ich jetzt gehen?“, fragte der Zeuge, dann war er auch schon verschwunden.

Mit Wahrheitsfindung wurde es gestern nichts im Prozess um den gewaltsamen Tod von Mert Can Altunbas. T. – einer der drei Mitfahrer der beiden Angeklagten auf der Weg zum Tatort – spielte nicht mit. Mit einiger Wahrscheinlichkeit dürfte Angst das Motiv sein. Die wichtigsten Zeugen in diesem Prozess fürchten die zornigen Freunde des Mordopfers – und ganz ohne Anlass scheint diese Furcht nicht zu sein. Die drei Mitfahrer im Auto, obwohl nicht tatverdächtig, werden in den sozialen Medien als „Mörder“ beschimpft, und offenbar auch außerhalb des Gerichtssaales unter Druck gesetzt, an Hinweisen mangelt es da keineswegs.

Wenn die Kammer dennoch auf einer Aussage bestand, dann weil einige Umstände gegen eine schonendere Behandlung sprachen. Zunächst ist der Beistand nicht vom Gericht beigeordnet, sondern vom Zeugen selber angeheuert worden. Und dann war da gestern der Umstand ein Thema, dass T. und sein Anwalt zwar schon vor zwei Wochen Kenntnis von diesem Gerichtstermin hatten, der Anwalt aber erst vergangenen Freitag denkbar kurzfristig erklärte, er sei montags wegen einer Terminüberschneidung verhindert. Und ohne seinen Anwalt – siehe vorn – wollte der Zeuge nichts sagen.

Die Kammer reagierte frostig, Staatsanwalt Jochen Berns giftig. „Der Anwalt versucht das Gericht übers Stöckchen springen zu lassen“, meinte der. Der Kollege habe genug Zeit gehabt, seine Termine zu koordinieren. Kammervorsitzende Birte Babener zeigte dem Zeugen kurz noch den Instrumentenkoffer der Gerichtsbarkeit – Ordnungsgeld, vierstellige Prozesskostenrechnung –, Bernhard Mussgnug, Strafverteidiger von A.R., möchte diesen Anwalt zur Gänze aus diesem Verfahren entfernt wissen.

Er ist ist misstrauisch. „Ich weiß nicht, was diese Kanzlei bewegt, sich in dieses Verfahren hineinzudrängen“, grantelte der Tuttlinger. Der unerfreuliche Tag gestern war nämlich schon der Zweitkontakt. Im Frühjahr, er hatte das Mandat gerade angetreten, tauchte in der Akte überraschend eine bekannte Flensburger Sozietät auf, deren Chef die Pflichtverteidigung von A.R. für sich reklamierte. Laut Aktenvermerk habe er gleich nach der Tat am 20. April bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, dass er die Pflichtverteidigung von A.R. übernommen habe und ein Sozietätskollege den zweiten Angeklagten betreuen werde. „Mein Mandant kannte diese Herren aber überhaupt nicht und hatte auch kein Mandat erteilt“, so Mussgnug am Rande des gestrigen Verhandlungstages.

Immerhin schaffte er es, dass die Beiordnung des eiligen Flensburger Anwalts als Verteidiger am 23. Juni wieder aufgehoben wurde. Dass diese Kanzlei, die zuvor die Verteidigung anstrebte, jetzt als Zeugenberaterin auftritt, hält er für unzulässig. Wer zu so früher Zeit auf der Seite der Beschuldigten tätig werde, könne jetzt nicht für die andere Seite auftreten, so Mussgnug. Wer so agiert, vertrete möglicherweise gar nicht die Interessen des Zeugen, sondern womöglich ganz andere, setzte er noch eins drauf. „Das ist revisionstechnisch nicht ohne!“ Am Mittwoch wir der Prozess fortgesetzt.