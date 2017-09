Tarp : Modellschiffe statt Badegäste im Freizeitbad

vergrößern 1 von 1 Foto: pm 1 von 1

Die 51. Saison im Freizeitbad Tarp ist am vergangenen Sonntag zu Ende gegangen. Traditionell veranstaltet der Flensburger Modellclub am darauffolgenden Sonnabend, also morgen, seine Aktion „Schiffsmodelle im Wasser und weitere Modell an Land“. Es bietet sich für die Zuschauer immer ein besonderer Anblick, wenn in den noch klaren Fluten die verschiedenen Schiffstypen vom großen Frachter über U-Boote bis hin zum ferngesteuerten Segelschiff auf dem 2000 Quadratmeter großen Becken kreuzen.

Seit einigen Jahren werden auch Landfahrzeuge in Aktion gezeigt. Ferner gibt es immer einen regen Gedankenaustausch mit den Modellbau-Experten.

Die Veranstaltung beginnt morgen um 13 Uhr im Freizeitbad und endet gegen 18 Uhr. Danach wird das Wasser um 50 Zentimeter abgelassen. Danach wird sich das Wasser schnell grün färben, weil kein Chlor mehr zugesetzt wird. Damit beginnt dann der Winterschlaf des Bades, der bis zum 1. Mai des Jahres 2018 dauern wird. In dieser Zeit werden notwendige Reparaturen vorgenommen, darunter das Dach.