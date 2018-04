Bildung in Flensburg : Modell mit finanziellem Risiko

Rat beschließt Richtlinie für Elternbeiträge zum neuen Offenen Ganztag / Kleine Abschläge im ersten Jahr

von jol

28. April 2018, 07:35 Uhr

Die neue Ganztagsbetreuung kommt, und die Eltern müssen erheblich mehr zahlen als bisher – aber zu Beginn etwas weniger als geplant. Quasi in letzter Sekunde vor der endgültigen Beschlussfassung hatten die Fachpolitiker aus Bildung, Jugendhilfe und Finanzen die Tabelle der Gebühren geringfügig modifiziert (s. Tabelle). Zusammen mit einer wichtigen, von den Grünen initiierten Änderung beschloss der Rat am Donnerstag die neue Richtlinie.

In den städtischen Grundschulen bricht nach den Sommerferien eine neue Ära an. Die Betreuung der Kinder vor und nach dem Unterricht wird ausgeweitet, flexibler gestaltet und qualitativ höher ausgestattet. Die entsprechenden Leistungen wurden ausgeschrieben und vergeben. Die Kosten werden dadurch steigen, und dafür sollen die Eltern zahlen – mehr zahlen als vorher.

Das Ganze ist nicht ohne Risiko für die Stadt. Während man die Schülerzahlen gut prognostizieren kann, weiß man nicht genau, wie viele für den Offenen Ganztag angemeldet werden – schon gar nicht jetzt bei den steigenden Kosten. Da die Betreuung aber garantiert wird und zum Beispiel die Ferienbetreuung auch stattfindet, wenn nur ein Kind gemeldet ist, ist das neue Modell mit einem finanziellen Risiko behaftet, und das trägt die Stadt.

„Unsere Finanzer haben die Hände über dem Kopf zusammen geschlagen“, klagte deshalb Susanne Schäfer-Quäck (SSW). Das Risiko sei zu hoch, deshalb könne man nicht zustimmen. Die Betreuung müsse aber kommen, deshalb werde man auch nicht dagegen stimmen. Für diese Haltung gab es Kritik unter anderem von der CDU.

Die Grünen hatten erreicht, dass künftig eine Geschwisterermäßigung systemübergreifend gilt – also dann, wenn ein Kind in der Kita und das andere in der Grundschule ist.

WiF-Ratsherr Marc Paysen fand es grenzwertig, dass ehrenamtliche Ratspolitiker entscheiden sollten, wie viel Geld Tausende Eltern für die Betreuung ihrer Kinder zahlen sollen.

Für die Linke lobte Heinz-Werner Jezewski in seiner letzten Ratssitzung das neue Modell inhaltlich, übte aber eine finanzpolitische Radikalkritik. Es sei ein Skandal, dass Eltern überhaupt zu Beiträgen herangezogen werden. Der Offene Ganztag sei Teil der Bildung, und Bildung müsse grundsätzlich kostenfrei für die Eltern sein.