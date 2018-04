Flensburgs Top Models : Mode, Musik und Mallorca

Anja Holz hat Kamera-Erfahrung und ist sehr reisefreudig

von Joachim Pohl

05. April 2018, 13:00 Uhr

Für Anja Holz ist es nicht das erste Mal, dass sie an einem Contest teilnimmt. Sie hat schon vor Fernsehkameras und unter den Augen von Stefan Henssler und Horst Lichter gekocht. Und seit Jahren verfolgt sie mit Interesse den Model-Contest des sh:z. Jetzt war es soweit: Die gelernte Reiseverkehrskauffrau, eine echte Flensburger Deern aus dem Jahrgang 1961, wirft ihren Hut in den Ring.

Anja Holz ist vielseitig interessiert. Die Paarung Mode und Musik nennt sie zuerst. Derzeit schneidert sie sich Kleider für den Sommer und hat sich ein E-Piano angeschafft, um Klavierspielen zu lernen. Erste Versuche mit Tutorials im Internet haben sie noch nicht recht voran gebracht, so dass sie jetzt Unterricht bei einer Musikschule nehmen möchte. Sie hört auch gern Musik, am liebsten „open air“, von Irish Folk bis zur großen Oper in der Arena von Verona. Mit dem Jazz-Tanz hat sie mittlerweile aufgehört, sie hält sich stattdessen mit Nordic Walking fit.

14 Jahre war die Mutter zweier erwachsener Söhne (30 und 26) mit einem Reisebüro selbstständig. Jetzt ist sie beim Dänischen Bettenlager verantwortlich für das Reise- und Veranstaltungsmanagement. Da organisiert sie die zahlreichen Aus- und Fortbildungsreisen der Mitarbeiter.

Auch privat geht sie gern auf Reisen, dieses Jahr stehen zwei sehr unterschiedliche Mittelmeer-Inseln auf der Agenda: Mallorca und Samos.

