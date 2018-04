Handewitt : Mitgliederzuwachs bei der DLRG

Die DLRG Jarplund-Weding kann künftig das Bürgermeisterzimmer im Freizeitheim Jarplund nutzen. Auch die Jugend erhält dort einen Aufenthaltsraum.

von

28. April 2018, 12:15 Uhr

Handewitt | Mit einer erfreulichen Nachricht konnte Handewitts Bürgermeister Thomas Rasmussen die Teilnehmer der Mitgliederversammlung der DLRG Jarplund-Weding überraschen: Das Bürgermeisterzimmer, das sich im Freizeitheim Jarplund befindet, wird künftig der DLRG Jarplund-Weding zur Nutzung überlassen. Außerdem soll dort demnächst ein Aufenthaltsraum für die Jugend der DLRG entstehen. Überdies hob der Bürgermeister die Aufgaben der DLRG in der Jugendarbeit hervor. Hier würden auch Dinge vermittelt, die für das spätere Leben wichtig seien, so Rasmussen.

In der Rückschau wurde deutlich, dass den Jugendlichen im vergangenen Jahr viele attraktive Veranstaltungen angeboten wurden, darunter das Pfingstlager am Brahmsee, ein Besuch der Tolkschau, ein Ausflug in den Heidepark Soltau und ein Familientag beim Swingolf in Hüllerup. Auch das Lebkuchenhausbacken und das erstmalig angebotene Schwimmen bei Nacht in der Jarplunder Schaulandhalle fanden großen Anklang. Auch in diesem Jahr sind wieder viele interessante Veranstaltungen geplant.

Die Wettkampfgruppe der DLRG Jarplund-Weding bestritt im Mai 2017 eine erfolgreiche Landesmeisterschaft in Rendsburg und erreichte mit der Mannschaft Altersklasse zehn den vierten Platz. Bei den Kreismeisterschaften im Februar dieses Jahres errangen DLRG-Mitglieder drei Kreismeister-Titel, zwei Vizekreismeister-Titel im Einzelwettkampf sowie zwei Mannschaftskreismeister-Titel in den Altersklassen zehn und 12.

Im vergangenen Jahr wurden in 17 Übungsgruppen wöchentlich insgesamt 438 Mitglieder von 31 Ausbildern ehrenamtlich unterrichtet und betreut. 199 Schwimmabzeichen, vom Seepferdchen bis zum deutschen Rettungsschwimmabzeichen in Silber, wurden abgenommen.

Die DLRG Jarplund-Weding verzeichnet einen Mitgliederzuwachs, zu Jahresbeginn betrug die Mitgliederzahl 552.

Geehrt wurden Barbara Happich für 40-jährige Mitgliedschaft, Heike Beu für 30-jährige Tätigkeit als Kassenwartin, Elisabeth Jendrecki für ihre 32-jährige Zuständigkeit für die Kasse des öffentlichen Badens und Brit Genske für den Erwerb des Lehrscheines der DLRG.