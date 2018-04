Top Models aus dem Kreis : Mit viel Kreativität ins Finale

Nicole Schönhoff aus Handewitt steht seit 2002 immer mal wieder vor der Kamera.

So aufgeregt war Nicole Schönhoff schon lange nicht mehr: „Beim Casting in Husum hatte ich richtige Wackelpuddingbeine. Alles hat gezittert. Das war für mich absolutes Neuland“, sagt die 38-Jährige und lacht. Damit, dass sie nun in der Endauswahl des Top-Model-Wettbewerbs unserer Zeitung und von CJ Schmidt steht, hat die 1,73 Meter große Handewitterin gar nicht gerechnet.

„Ich habe den Aufruf im Internet gesehen und dachte mir, da mache ich mal mit“, erzählt sie, wie sie schließlich auf dem Husumer Laufsteg landete. Erfahrungen im Modeln hat die Mutter einer 14-jährigen Tochter aber bereits gesammelt. „Seit 2002 stehe ich immer mal wieder vor der Kamera“, sagt sie. Den Kontakt zu den Fotografen knüpft sie über eine Gruppe im sozialen Netzwerk Facebook. Dabei liebt sie es, für Fotos zu posieren, die auch mal etwas außergewöhnlicher sind. „Ich mag es, mich auszuprobieren und verschiedene Stilrichtungen zu präsentieren.Ich tauche gerne in verschiedene Welten ab.“ Aber auch eine klare Mission steht hinter diesem Hobby: „Ich will zeigen, wie facettenreich Frauen sein können. Jede ist auf ihre Weise attraktiv“, ist die Handewitterin sich sicher.

Unterstützung bekommt sie von ihrer Familie. Ihre Tochter und ihr Partner stehen hinter ihr. „Die beiden sind richtig stolz, dass ich schon so weit gekommen bin.“ Am Abend, nachdem die gute Nachricht in den Briefkasten geflattert war, kam ihr Partner mit einem großen Blumenstrauß nach Hause. „Der hat sich genauso gefreut wie ich.“

Wenn die 38-Jährige gerade nicht vor der Kamera steht, arbeitet sie als Beschrifterin. „Ich beschrifte zum Beispiel Schilder, aber auch andere Dinge“, erklärt sie. An ihrem Beruf mag sie vor allem die Abwechslung und kreative Umgebung. „Ich sitze nicht nur im Büro, sondern bin auch oft unterwegs, um Kunden zu beraten.“

Ihre kreative Ader lebt Nicole Schönhoff aber auch gerne zu Hause aus. Eine Einrichtung von der Stange kommt ihr nicht ins Haus. „Wir machen ganz viel selbst“, sagt die Heimwerkerin und erzählt von selbst abgeschliffenen Türen und einer alten Heubodenleiter, die heute als Lampenhalterung über dem Esstisch der Familie hängt und immer wieder neu dekoriert wird.

Wenn sie auf den Ausgang des Top-Model-Wettbewerbs schaut, dann schwingt bei Nicole Schönhoff vor allem Vorfreude mit. „Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt.“ Natürlich hofft die 38-Jährige auch darauf, dass sie nach der Jury auch die Leser überzeugen kann. „Ich bin offen für Neues und will mich gerne weiter ausprobieren.“