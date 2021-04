Tötungsdelikt in Flensburg : Mit Video: Trauer um den 16-jährigen Jonas

Nach dem gewaltsamen Tod eines Jugendlichen legten viele Flensburger Blumen und Kerzen am Tatort ab.

Flensburg | Die Trauer in Flensburg ist groß, nachdem der 16 Jahre alte Jonas auf einer Aussichtsplattform in Duburg erstochen wurde. Ein 19-Jähriger steht unter Tatverdacht – die Ermittlungen dauern an. Tötungsdelikt in Flensburg: Trauer um den 16-Jährigen Jonas Weiterlesen: Fall Jonas in Flensburg – was wir wissen und was nicht ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.