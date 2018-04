Top Models aus dem Kreis : Mit Schwung auf den Laufsteg

Inka Hansen aus Schafflund will zeigen, dass eine Frau mit Mitte 40 in der Blüte ihres Lebens steht.

von Gero Trittmaack

05. April 2018, 18:13 Uhr

Die Idee, sich für den Top-Model-Wettbewerb anzumelden, hat Inka Hansen ganz für sich allein getroffen. „Ich habe erst mal niemandem davon erzählt, bis feststand, dass ich es unter die letzten 36 geschafft habe. Erst dann habe ich meinen Freundinnen und in der Familie gesagt, sie sollten am Wochenende doch mal in die Zeitung gucken. Alle haben sich total mit mir gefreut.“

Mit ihrer Bewerbung wollte die agile Frau aus Schafflund zeigen, dass eine Frau mit Mitte 40 in der Blüte ihres Lebens steht – denn so fühlt sich die 46-Jährige selbst. „Es ist alles perfekt, ich fühle mich pudelwohl und bin angekommen – in jeder Beziehung.“

Ein Teil führt sie dieses Wohlbefinden auch auf ihren Sport zurück, den sie seit mehr als 25 Jahren intensiv betreibt. Jede Woche findet man sie drei- bis fünfmal im Fitnessstudio, dann wird der Körper an den Geräten und vor allem beim Spinning in Form gehalten.

Für Inka Hansen, die für die Druckerei Clausen & Bosse in Leck arbeitet, beginnt jetzt gerade die schönste Jahreszeit. „Der Frühling ist die Jahreszeit meiner Farben – die sich dann natürlich auch in meiner Kleidung wiederfinden. Mode ist für mich sehr wichtig. Ein helles Blau, Rosa – das sind meine Farben, weil sie Schwung und Lebensfreude widerspiegeln. Das passt zu mir.“ So ist es nur folgerichtig dass Inka Hansen eine richtige Sonnenanbeterin ist. Ski-Urlaube oder Kreuzfahrten an den Polarkreis sind ihre Sache nicht. „Das kommt für mich nicht in Frage. Ich brauche Wärme, will Sonne genießen.“ Zuletzt ging es deshalb im Urlaub auch nach Fuerteventura.

Wenn ihr neben Job und Sport noch Zeit bleibt, ist Inka Hansen am liebsten mit ihren Freundinnen unterwegs. „Wir sind sechs Frauen, eine eingeschworene Gemeinschaft. Wir sind zwar unterschiedlich, aber immer für einander da. Das ist mir sehr wichtig.“

Das Casting in Husum hat Inka Hansen ohne allzu große Aufregung überstanden. „Da gab es schon Frauen, die eine ganz tolle Ausstrahlung hatten. Aber das hat mich nicht verunsichert. Ich habe mir gesagt, dass auch ich eine gute Ausstrahlung habe.“ Der jetzt folgende Endausscheidung durch die Leserinnen und Leser unserer Zeitung sieht sie gelassen entgegen. „Familie, Freunde und Bekannte wissen Bescheid und werden mich bei der Abstimmung unterstützen.“