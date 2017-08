Alexandra Flensburg : Mit Schirm und Hut auf Fördefahrt

vergrößern 1 von 2 Foto: Schifffahrtsmuseum Flensburg 1 von 2

Ohne sie ist ein Flensburg-Besuch nicht komplett: eine Mitfahrt auf Flensburgs schwimmendem Wahrzeichen, dem Dampfer Alexandra. Sonntag gibt es die Gelegenheit: um 13 und um 15.15 Uhr legt das Schiff von seiner Anlegebrücke an der Schiffbrücke ab.

Unter dem gemütlichen Schnaufen der Dampfmaschine schiebt sich die „Alex“ hinaus auf die Innenförde und dreht dort eine Runde. Eine solche Fahrt vermittelt eine der schönsten Ansichten auf Flensburg: Den Blick vom Wasser auf die Häuser, die wie in einem Amphitheater angeordnet sind. Die Fördeschifffahrt ist auch die Herkunft zweier Flensburger Merkwürdigkeiten: Der Petuhtanten und ihrer eigenartigen Sprache Petuh. So kam es dazu:

Sie waren Herrscherinnen auf der Förde, vor ihnen hatten Kapitäne, Besatungsmitglieder, Wirte und andere Fahrgäste auf den Dampfern großen Respekt: vor den Flenburger Petuhtanten.

Zu ihrer klassischen Ausstattung gehörten Topfhut, Stock und Tasche – und natürlich die card passe-partout, die Fahrkarte für die ganze Saison.

Und auch wenn die Aussprache des französischen Wortes von partout zu petuh mutierte – diese Karte gab den den Petuhtanten den Namen: Petuh – die unglaubliche typisch Flensburger Sprachmischung aus Hochdeutsch, Plattdeutsch, Dänisch und Sønderjysk. Dazu kam noch eine gewisse Faulheit, die Zähne auseinander zu kriegen.

Beispiel gefällig? „Ja, mein chude Frau Hansen, ich war ja ßo chräsig schlecht ßu Paß, da war ich ja char kein Ende und kriegen in. Ich war ja rein die Tummelplatz von all die Flensburger Ärzte. Zuerst meinten sie scha alle, ich hätte Angelika Pektoris. Aber als sie mich dann brachten auf Dickenissenanstalt, da war das scha bloß Diaröte...“ Das S und Z war mit der an die Schneidezähne gedrückten Zungenspitze auszusprechen, ein G wurde zum Ch – wer als Auswärtiger dieses Gemisch zum ersten Mal hörte, glaubte seinen Ohren nicht zu trauen.

An Bord trafen sich immer die gleichen Damen, die bereit waren, energisch ihre windgeschützten Stammplätze gegen andere Passagiere zu verteidigen: mit spitzer Zunge und manchmal auch mit angriffslustig vorgestrecktem Schirm.

Mit dem gemütlichen Schnaufen des Dampfers wurde dann bei Sonnenschein das Fördeufer abgeklappert mit den Orten, die früher die Anlegebrücken boten: Solitüde, Glücksburg, Brunsnis und Ekensund und zurück an Sandacker, Stranderott, Randershof und Süderhaff bei den Ochseninseln vorbei.

Vielleicht machte beim Austausch des neuesten Flensburger Tratsches auch mal wieder die Erinnerung an die Eröffnung der Fördefahrten im Mai 1866 die Runde: Nicht alle Bewohner der Küstenorte freuten sich auf die qualmenden Dampfer aus Flensburg, manch ein Bürgermeister stellte sich in seinen wilden Fantasien vor, wie der Dampfkessel platzt und die Druckwelle das Dorf in Trümmer legte.

Die Rappelschnuten der Petuhtanten machten nicht einmal vor Direktor Friedrich Mommse Bruhn halt, dem Gründer der Fördeschifffahrt: Als er sich an Bord sehen ließ, überschütteten ihn die Damen mit ihren Wünschen. „Herr Direktor, sseit ßie 1872 führten der Petuhkartens ein, hab ich jedes Jahr eine chehabt un jedes Jahr alle Fahrtens abchefahren. Können Sie nun nich un verlängern Ssäson um einen Monat?“ Aber dann wurde Direktor „Fiede“ energisch: „Go endlich to hus un stopp de Strümp!“, herrschte er die Damen an.

Die Petuhtanten sind mit dem Dampfer-Zeitalter untergegangen. Eine gewisse Vergleichbarkeit war später noch mit den Butterfahrern zu erkennen. Heute halten Exponate des Schifffahrtsmuseums, die Petuhführungen der Tourist-Information (die nächste am 17. August um 15 Uhr, Treffpunkt ist die Anlegebrücke des Dampfers Alexandra) und die Damen, die beim Bürgerempfang der Stadt als Petuhtanten ihren Senf zu aktuellen Geschehnissen geben, die Erinnerung noch aufrecht.



von Gerhard Nowc

erstellt am 05.Aug.2017 | 07:43 Uhr