Mit Neil Armstrong zum Mond

Neil Armstrong hat es nicht mehr geschafft, sich vor der Reise zum Mond zu rasieren. Die Stoppeln sind deutlich zu erkennen. Hin und wieder zwinkert er, aber ansonsten ist er die Ruhe selbst. Er sitzt direkt neben mir. Wenn ich aus dem kleinen Fenster der Kapsel schaue, sehe ich die gleißende Sonne über Florida. In wenigen Sekunden ist Lift-off. Aldrin und Armstrong ruckeln in ihren Sitzen von den Vibrationen der Startphase, nur ich sitze ganz ruhig auf meinem Holzstuhl ganz oben im Altbau der Phänomenta.

Moderne Computertechnik und eine so genannte VR-Brille bringen mich in die Raumkapsel Apollo 11, im Juli 1969. Kurz vorher saß ich noch auf einem typischen 60er-Jahre-Sessel in einem typischen 60er-Jahre-Wohnzimmer in den USA. Rechts neben mir rattert ein Super-8-Projektor, er projeziert die Rede von John F. Kennedy an die Wand, in der er den Aufbruch der USA zum Mond ankündigt. Ich kann aufstehen, mich in dem Zimmer bewegen, umdrehen und wieder auf meinen Sessel zurückkehren. Alles in Echtzeit ohne Zeitverzögerung, der Eindruck ist sehr realistisch.

Das Flensburger Science-Center hat von Beginn an fast ausschließlich auf haptische Erlebnisse gesetzt, also Dinge zum Anfassen, zum unmittelbaren Begreifen. In den Naturwissenschaften kann man aber nicht alles sehen und anfassen, zum Beispiel die Atome in einem Teilchenbeschleuniger. In einem nächsten Schritt, so schwebt es Geschäftsführer Achim Englert vor, bringt die Phänomenta ihre Besucher in das Innere eines Kernreaktors – mit Hilfe der VR-Brille.

VR steht für virtuelle Realität. Neben der Brille braucht man einen sehr schnellen Rechner, zwei Controller und zwei kleine Kästen auf Stativen, die mittels Infrarotlicht einen virtuellen Raum im echten Raum erzeugen und die Bewegung des Brillenträgers ins System übertragen. Auf diese Weise kann ich auf dem Dach des Rathauses stehen, hinunter zum Neumarkt schauen, nach rechts zur Exe oder nach links zum Deutschen Haus. „Geh mal an den Rand und guck nach unten“, ermuntert mich Achim Englert. Unmöglich, keinen Schritt weiter kann ich gehen, ich bin nicht wirklich schwindelfrei. Stattdessen drehe ich mich vorsichtig um und gehe in die Mitte des Daches. Da fühle ich mich sicherer.

Noch „schlimmer“ ist das Gefühl an einem Ort, an den nur ganz wenige Flensburger je kommen: die Spitze des Schornsteins der Stadtwerke. Ich bewege mich keinen Schritt nach rechts oder links und wage kaum, direkt nach unten auf die Kohlenhalde zu schauen. Der Blick hinaus auf die Förde ist viel toller.

Mit Hilfe der Controller kann man über die Stadt fliegen oder mal eben an die Westküste nach Sylt und Amrum. Oder nach Manhattan oder auf den Roten Platz in Moskau. Hin und wieder dauert es ein paar Sekunden, bis Google Earth ein neues Detail scharf stellt, aber das kann auch an der Internet-Verbindung der Phänomenta liegen.

Zurück in der Raumkapsel Apollo 11. Schon bald nach dem Start hören Armstrong und Aldrin auf zu ruckeln. Die Saturn-Rakete wurde abgestoßen. Plötzlich schwebt von rechts ein Kugelschreiber herüber – wir sind im Bereich der Schwerelosigkeit. Intuitiv greift man nach dem Kuli. Das Gefühl, in der Kapsel zu sitzen, ist absolut realistisch: die Hebel, die Knöpfe, die Anzeigen, auf denen Zahlen laufen. Ich schaue nach links aus dem Fenster und sehe die Küstenlinie von Florida. Später fliegen wir an der dunklen Seite des Mondes entlang und sehen, begleitet von emotionaler Filmmusik, die Erde über dem Mond aufgehen. Man verliert sich . . .

Noch steht nicht fest, wie die Phänomenta diese neuen Errungenschaften aus der Unterhaltungsindustrie in ihr Ausstellungskonzept einbindet. „Wir werden keine Jahrmarkt-Attraktion anbieten“, verspricht Englert. Man werde sich Partner suchen, mit denen man spezielle Inhalte entwickeln könne. Die VR-Brille eigne sich für die so genannte Konfrontationstherapie. Dabei könne man wirksame Konzepte zum Beispiel gegen Höhenangst entwickeln. „Aber wir müssen uns auch erst darüber klar werden, was genau wir mit der Technik machen können und wollen.“

Er sei von Kollegen des Science-Centers Danfoss Universe in Nordborg auf die Möglichkeiten der VR-Brille aufmerksam gemacht worden. Wer sich intensiv für diese Technik interessiert, dem empfiehlt Englert einen Besuch in Nordborg; dort gebe es einen ganzen Raum mit VR-Brillen.