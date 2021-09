Anzeige: Bären-Apotheke Großenwiehe : Mit Kundennähe und kurzen Wegen: Großenwieher Apotheken-Team sucht Unterstützung

In der Traditions-Apotheke ist eine Stelle für approbierte Apotheker (m/w/d) ausgeschrieben.

15. September 2021, 00:01 Uhr

Ebenso wie die Dorfbäckerei, die Dorfkneipe, die Arztpraxis oder ein kleiner Tante-Emma-Laden ist auch eine Apotheke ein wichtiger Teil der örtlichen Nahversorgung, der aus immer mehr Dörfern verschwindet. In Großenwiehe, dem beschaulichen 3.000-Einwohner-Örtchen im Kreis Schleswig-Flensburg, hält sich die lokale Bären-Apotheke jedoch standhaft – und ist aktuell sogar auf der Suche nach Verstärkung für das siebenköpfige Team.

Die Bären-Apotheke: Ein Konstante in Großenwiehe

Bereits seit stolzen 108 Jahren kaufen die Großenwieher ihre Arznei in der Bären-Apotheke und lassen sich hier bei Beschwerden beraten. Viele alteingesessene Einwohner kennen die Apotheke bereits seit Kindertagen – kein Wunder also, dass der Anteil an Stammkunden hoch ist und ein enges Vertrauensverhältnis zwischen der Kundschaft und den Mitarbeiterinnen der Apotheke herrscht. Das Team besteht aus vier pharmazeutisch-technischen Angestellten sowie zwei pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten im Alter zwischen Mitte 20 und Mitte 50 sowie der Inhaberin und Apothekerin Silke Nissen. Sie leitet die Apotheke bereits seit 1997 und ist daher ein bekanntes Gesicht für die Großenwieher. „Ich finde es schön, so viel Stammkundschaft zu haben. Man kennt die Leute einfach und hat da ein bisschen Hintergrund.“ Das Vertrauensverhältnis sei eine wichtige Voraussetzung für die Beratung in der Apotheke – ein entscheidender Vorteil der Apotheke um die Ecke gegenüber der Fahrt in die nächste Stadt oder gar der Bestellung über den Online-Versand.

Angenehme Arbeitsbedingungen

Nicht nur der Austausch mit der Kundschaft, sondern auch innerhalb des Teams ist Silke Nissen wichtig. „Wir haben ein gutes Verhältnis. Das gemeinsame Frühstück gehört regelmäßig zum Start in den Arbeitstag und wir holen uns bei gutem Wetter auch gerne mal ein Eis.“ Kurze Wege und ein herzliches Miteinander, das gehört in Großenwiehe einfach dazu. Zum angenehmen Wohn- und Arbeitsumfeld trägt auch die vorteilhafte Lage des Örtchens bei – in ruhiger ländlicher Lage und doch nur gut 20 Kilometer von Flensburg entfernt. Vor Ort ist mit zwei Schulen, zwei Kindergärten, einer Veranstaltungs- und eine Multifunktionshalle, Supermarkt mit Postagentur, Discounter, Gasthof, Bäckerei und Ärztezentrum alles vorhanden, was man im Alltag braucht.

Nicht erst seit der Corona-Krise gibt es hier eine Menge zu tun: Neben dem Verkauf verschreibungspflichtiger Arzneimittel steht auch die Ernährungsberatung, der Verleih von medizinischen Geräten, die Diabetikerversorgung und vieles mehr auf dem Programm. Daher ist eine zusätzliche helfende Hand hier mehr als willkommen. Die zu besetzende Stelle in der Bären-Apotheke ist für einen approbierten Apotheker (m/w/d) ausgeschrieben. Vorgesehen ist eine Beschäftigung in Teilzeit mit 15 bis 20 Stunden, möglich ist nach Absprache etwa eine Arbeitszeit vorwiegend entweder vor- oder nachmittags. Silke Nissen freut sich besonders auf Bewerbungen von Apothekerinnen, die Lust haben, Verantwortung innerhalb des Teams zu übernehmen. Auch Berufsanfänger sind herzlich willkommen und interne, externe sowie Online-Fortbildungen werden finanziell unterstützt. Interessierte können sich per Mail oder telefonisch in der Bären-Apotheke melden, über jobs.sh bewerben oder ganz einfach vorbeikommen und sich direkt einen Eindruck von den freundlich eingerichteten Räumlichkeiten machen – die Inhaberin und ihr Team freuen sich, die Bewerber kennen zu lernen.