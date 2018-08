Einschulung in Flensburg : Mit Kappe zum Kantsteinheld

Bei der offiziellen Einschulungsfeier in Adelby stand Verkehrssicherheit im Vordergrund

von Alina Thomsen und Janika Schönbach

22. August 2018, 17:12 Uhr

Der Hase Pitt und die Möwe Pia streiten sich auf offener Straße. Grund für diesen Disput: Pitt traut sich nicht über die Fahrbahn, was Möwe Pia lachhaft findet, schließlich kann sie fliegen. Helfen kann Kantstein-Held Pauli, der mit den zukünftigen Grundschülern das Kantstein-Gedicht anstimmt. Pauli, Pitt und Pia sind Figuren der Theaterpädagogen der Polizeidirektion Flensburg, die gestern bei der Einschulungsfeier in Adelby spielerisch an das Thema Verkehrssicherheit heranführten.

Eine aufregende Sache – mit Happy End. „Ich bin sehr aufgeregt“, so Sahra (6) über ihren besonderen Tag. Sie freute sich auf das krönende Eisessen mit ihrer Familie.

694 Kinder der städtischen Schulen erleben in dieser Woche ihren ersten Schultag. Die offizielle Einschulungsfeier der Stadt fand gestern Morgen auf dem Schulcampus der Grundschule Adelby statt, bei der 86 Kinder eingeschult wurden.

Die Feier wurde von den ältesten Kindern der Schule mit dem Stück Alla Turca von Mozart eröffnet. Die Moderation durch das folgende Programm übernahmen die Schüler Maximilian, Jacob und Mia, die das Wort gleich an Volker Heß, den Leiter der Schule Adelby, übergaben.

Heß bekannte, er habe Probleme mit dem gängigen Spruch „Nun beginnt der Ernst des Lebens“. Er betonte: „Heute geht der Spaß erst richtig los!“ Den angehenden Grundschülern gab er den Rat, ihre Neugierde nie zu verlieren, und erinnerte ihre Eltern daran, dass es im Leben nicht nur aufs Müssen, sondern vor allem aufs Wollen ankomme.

Die Redner Andreas Meng, Geschäftsführer der Verkehrswacht Flensburg, Henning Brüggemann, Bürgermeister der Stadt Flensburg und Schulrätin Maike Jennert gingen besonders auf das wichtige Thema Verkehrssicherheit ein. Jennert appellierte besonders an die Eltern: „Schicken Sie Ihre Kinder zu Fuß zur Schule, denn weniger Autos bedeuten mehr Sicherheit für alle“.

Heiko Ewen (Technisches Betriebszentrum), Matthias Weiß (Selbsthilfe-Bauverein) und Andrea Heiser (Gesundheitshaus Flensburg) hatten für die künftigen Schüler Geschenke dabei. Brotdosen waren gefüllt mit Zahnbürsten und Zahnpasta, dazu gab es Trinkflaschen. „Damit möchten wir die Kinder und deren Eltern dabei unterstützen, auf Gesundheit und eine abwechslungsreiche Ernährung zu achten“, so Matthias Weiß, Marketingleiter des SBV.

Die Verkehrswacht stattete in Kooperation mit dem SBV die Erstklässler mit gelben Schirmmützen aus, damit die jüngsten Verkehrsteilnehmer nicht von Autofahrern übersehen werden. „Mit der signalfarbenen Kappe sind die Kinder deutlich besser zu sehen. Das ist wichtig, da sie sich oft nicht so umsichtig im Straßenverkehr bewegen wie Erwachsene“, sagt Meng.

Auch bei den Eltern kommt die Maßnahme gut an. „Ich finde die Aktion wichtig. Aus Erfahrung weiß ich, dass die Mützen gut angenommen werden“, erzählt eine Mutter, die bereits ihr drittes Kind an der Schule Adelby einschult. In der Tat: Nach der Einschulung waren in Adelby viele gelbe Kappen zu sehen, die mit Stolz getragen wurden.

In den kommenden Ausgaben stellt das Tageblatt die Schulanfänger vor.