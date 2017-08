Mittelangeln : Mit Hochdruck zur barrierefreien Schule

vergrößern 1 von 1 Foto: Hamisch 1 von 1

Sommerferien für die Schüler sind Hauptkampftage für Bauarbeiter. Arbeiten, die während der Schulzeit Staub und Lärm verursachen und den Schulbetrieb stören, werden daher gerne in die Zeit der Sommerferien verlegt. Auch an den vier Grundschulstandorten und dem Schulzentrum des Schulverbandes Mittelangeln in Satrup sind die Bauarbeiter zurzeit am Werk.

„Unsere Schulen waren alle in einem ordentlichen Zustand, als der Schulverband 2008 gegründet wurde und damit die Schulgebäude und Sporthallen in das Eigentum des Schulverbandes übergingen“, erläutert Schulverbandsvorsitzender Matz Matzen. Für alle Gemeinden sind gute Schulen nicht nur Bildungseinrichtungen, sie sind auch ein Standortvorteil. Für Matzen ist diese kommunalpolitische Grundeinstellung in den Gemeinden Arbeitsgrundlage gewesen, um Investitionen von mehr als zehn Millionen Euro in den vergangenen zehn Jahren tätigen zu können.

Die Finanzierung erfolgte fast ausschließlich aus den Haushalten der sieben Gemeinden des Amtes Hürup und der drei Gemeinden aus Mittelangeln. Der Schulverband steht besonders mit seinen nördlich liegenden Gemeinden in Konkurrenz zum Bildungsangebot in Flensburg. Matzen bewertet es als Erfolg, dass in den vergangenen Jahren keine nennenswerte Zahl an Schülern aus diesen Gemeinden in die Fördestadt gewechselt ist.

Der Schulverband sieht sich auch in der Pflicht, die Grundschulstandorte zu erhalten und zu stärken, nachdem die Hauptschüler zur Gemeinschaftsschule nach Mittelangeln (Satrup) gegangen sind. Positive Ansätze sieht Matzen in Sörup und Husby, wo Räume der Grundschule von der Bücherei oder vom Kindergarten genutzt werden.

Die Gemeinde Mittelangeln profitiert auch wirtschaftlich vom Schulzentrum, sei es durch direkte Investitionen des Schulverbandes, oder durch den Einkauf der Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen oder abholen. Die Gemeinden im Schulverband würden sich ausdrücklich zu dieser Entwicklung bekennen, so Matzen, denn es gehe heute nicht mehr um die Stärkung eines Ortes, sondern der gesamten Region.

Vor diesem Hintergrund erfolgen auch die derzeitigen Investitionen, die vorrangig der Inklusion dienen, um so auch Schülern mit Handicap das Bildungsangebot zu eröffnen. Größter Brocken ist derzeit die Neugestaltung des Eingangsbereiches des Schulzentrums in Satrup. In Zukunft haben beide Schulen einen gemeinsamen attraktiven Haupteingang. Ein Fahrstuhl verbindet das Erdgeschoss mit dem Obergeschoss und ermöglicht es den Schülern, alle Fachräume aufsuchen zu können. Auch die Regenbogenschule erhält in diesen Tagen einen Aufzug und im hinteren Bereich einen Treppenlift. Zur Inklusion gehört auch die inzwischen abgeschlossene Schulhofsanierung in Sörup mit barrierefreien Wegen und Zugängen.

Ein Sorgenkind ist weiterhin die Raumsituation im Schulzentrum. Im Mittelpunkt steht die Überlegung, die als Provisorium vor 15 Jahren installierten Containerklassen endlich durch feste Schulklassen zu ersetzen. Hier seien Bund und Land gefordert, den Schulverband und damit die Gemeinden finanziell zu entlasten, fordert Matzen. Dass der Verband viel Zeit und Aufwand betreiben muss, um Baumängel abzustellen, ja dass sogar juristische Auseinandersetzungen notwendig sind, sei nicht hinzunehmen. Die für Baumaßnahmen zuständigen Fachleute stünden in der Pflicht, ihre Kontrollaufgaben intensiver wahrzunehmen und damit Schaden von den Gemeinden abzuwenden.