Flensburg : Mit Haftbefehl gesucht: 21-Jähriger war unter mehreren Identitäten bekannt

Der Mann wurde vor Ort verhaftet, weil er eine Geldstrafe nicht zahlen konnte, wurde er in die JVA eingeliefert.

Flensburg | Am Montag um 16.45 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei in Flensburg unter anderem einen jungen Mann, der mit dem Regionalexpress aus Hamburg gekommen war. Dieser legte den Beamten bei der Kontrolle eine Anlaufbescheinigung vor, mit der er sich bei der Ausländerbehörde in Bremen hätte melden sollen. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.