Dollerup : Mit Fehlern im Auto kennt Lucas sich aus

Kfz-Mechatroniker – das war schon immer Lucas Nissens Berufswunsch. Und das liegt nahe: Im kleinen elterlichen Busunternehmen im Dolleruper Ortsteil Nordballig aufgewachsen, wurde ihm die Fahrzeugtechnik mit in die Wiege gelegt. Nach dem Abitur 2014 an der Kurt-Tucholsky-Schule begann er bei Ford-Nehrkorn in Flensburg eine Lehre als Kfz-Mechatroniker für Pkw-Technik. Aufgrund hervorragender Leistungen in der Berufsschule und im Ausbildungsbetrieb konnte er die dreieinhalbjährige Lehre um sechs Monate verkürzen. Die Gesellenprüfung im Juli dieses Jahres bestand er als Innungsbester mit 96 von 100 möglichen Punkten und dem Gesamtergebnis „sehr gut“. Damit qualifizierte er sich für den Leistungswettbewerb auf Landesebene. Dieser fand im September mit neun Teilnehmern in Heide statt, und auch dort ging Nissen als Sieger hervor. Nun steht für ihn die Teilnahme am Bundeswettbewerb in Freiburg im Breisgau am kommenden Freitag bevor.

Im praktischen Teil der Gesellenprüfung bestand die Aufgabe darin, an vier Autos verschiedener Fabrikate die eingebauten Fehler zu finden. Dafür standen jeweils 60 Minuten zur Verfügung. Beim Landeswettbewerb waren neun Fahrzeuge präpariert und die Fehler sollten jeweils innerhalb von 20 Minuten gefunden werden. „Dabei war“, erzählt Nissen, „auch ein Subaru. Mit dieser Marke hatte ich vorher noch nie zu tun gehabt.“ Beim Bundeswettbewerb warten 16 fehlerhafte Pkw auf ihn.

Auf den unerwarteten Erfolg, nach dem Landes- nun auch am Bundeswettbewerb teilnehmen zu müssen, hatte Nissen überrascht reagiert. „Das kann ich gar nicht. Ich muss jetzt erst einmal studieren,“ sagte er immer wieder. Diesen Plan hat er inzwischen in die Tat umgesetzt. Seit Anfang Oktober ist Nissen an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden im achtsemestrigen Diplomstudiengang „Fahrzeugtechnik“ eingeschrieben. Sein Berufsziel ist es, nach dem Studium Kfz-Sachverständiger zu werden. Auch eine Tätigkeit als Entwicklungsingenieur könnte er sich vorstellen. Den Gutschein im Wert von etwa 3000 Euro über die Hälfte der Kosten für einen Meisterlehrgang, der ihm nach dem Landeswettbewerb vom Landesverband des Kfz-Gewerbes überreicht worden war, wird er voraussichtlich erst einmal nicht einlösen.

Wie schon vor dem Landeswettbewerb, wird Nissen auch vor der Fahrt nach Freiburg in der Ausbildungswerkstatt der Handwerkskammer Flensburg zwei Tage unter verschärften Bedingungen üben. Ebenso wie sein Kollege Gerald Kütemann legt Ausbildungsmeister Henning Lausen dabei auf einen Punkt besonderen Wert. „Wichtig bei der Fehlersuche ist eine gut durchdachte strukturierte Vorgehensweise.“ Auch diese fließe in die Wertung ein.