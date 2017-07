Peelwatt : Mit drei Promille durch Flensburg – Mann verursacht Unfall

Flensburg | Ein 33 Jahre alter Autofahrer hat mit fast drei Promille einen Unfall in Flensburg am Peelwatt verursacht. Der Mann fuhr am Mittwoch nach Angaben von Zeugen in Schlangenlinien und überfuhr dabei fast eine Spaziergängerin mit Hund, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als die Beamten eintrafen, fanden sie den Mann in der Nähe seines Geländewagens.

Zuvor habe er den Zaun eines Umspannwerks gerammt, hieß es. Die Beamten nahmen dem 33-Jährigen den Führerschein ab und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von dpa

erstellt am 06.Jul.2017 | 10:44 Uhr