Flensburgs Top Models : Mit dem Segen der Sterne

Regine Kötschau ist Juristin und Astrologin

Eine Frau der Gegensätze? Regine Kötschau (Jahrgang 1977) fasst es lieber anders zusammen: „Eine Frau mit vielen Facetten.“ Das passt gut. Einerseits steht in den biografischen Angaben auf der Internetseite der Flensburgerin: Volljuristin, andererseits auch diplomierte Astrologin. Beides passt tatsächlich zusammen. Ein so quirliger Geist muss die Juristerei eigentlich als pure Langeweile empfinden, und so war es auch im Studium, als die geballte Theorie bewältigt werden musste. Als sie dann als Anwältin für Familienrecht und später auch andere Bereiche arbeitete, „da bekamen die Akten Gesichter“, da wurde der Beruf interessant. Und die Astrologie? Zu der brachte sie (Sternbild Waage) einst die Wohnungssuche vor dem Studium. Ihre künftige Vermieterin war Astrologin und die arbeitete der angehenden Studentin ein Horoskop aus, das die Fachfrau zu dem Schluss kommen ließ, man passe gut zusammen. So bekam sie die Wohnung und den hochinteressanten Einblick in die Astrologie, den sie mit einem dreijährigen Studium vertiefte. Von den Voraussagen in den Zeitungen hält sie gar nichts – „das ist nur Unterhaltung“. Astrologie dagegen sei wie Therapie. Baustein für die Lebensberatung, die sie heute anbietet.

Und nun Top Model? Das ist ihr nicht neu, sie hat schon für den Fotografen von Germany’s Top Models Modell gestanden. „Ich liebe es, vor der Kamera zu stehen und das zu geben, was der Fotograf fordert. Das ist Kunst“, schildert Regine Kötschau begeistert.

Jetzt sind die Leser gefragt: Beim sh:z-Model-Contest 2018 sind auch vier Kandidatinnen aus Flensburg dabei. Wir stellen sie heute und morgen vor.

Und So stimmen Sie ab:

Per Postkarte: Schreiben Sie an Top-Model 2018, CJ Schmidt, Krämerstraße 1, 25813 Husum (Namen der Favoritin nennen!).

Online: Unter www.cjschmidt.de sowie unter www.shz.de/models haben Sie ebenfalls die Möglichkeit zur Abstimmung.

Voting-Ende: Bis Sonntag, 8. April, können Leser für ihre Favoriten abstimmen (online bis 24 Uhr). Die Gewinner werden am 14. April in der Tageszeitung bekannt gegeben.