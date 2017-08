B 200 bei Handewitt : Mit Angst auf die „Todeskreuzung“

vergrößern 1 von 2 Foto: Herbst-Gehrking 1 von 2

Handewitt | Und schon wieder eine Verletzte. Am vergangenen Sonnabend krachte es an der Kreuzung von B 200 und Landesstraße 96 bei Haurup-Hoffnung. Ihrem landläufigen Namen „Todeskreuzung“ wurde das Straßenkreuz an diesem Tag nicht gerecht, die 83-jährige Fahrerin eines Opel wurde „nur“ verletzt. Der Unfall ist Wasser auf die Mühlen all jener, die seit Jahren auf die Gefahr an dieser Stelle aufmerksam machen, aber mit ihrem Wunsch nach einem Kreisverkehr ebenso lange gegen Wände laufen. Während Landes- und Bundesbehörden immer wieder mit statistischen Daten die vermeintlich mangelnde Unfallgefahr belegen, wagen sich die Autofahrer aus der Region nur noch mit einem mulmigen Gefühl auf die Kreuzung.

Wulf Beeck ist einer von ihnen. Als ehemaliger Starfighter-Pilot wisse er mit Gefahren umzugehen, sagt er. „Um diese Kreuzung machen wir aber einen Bogen, weil es alle naslang kracht.“ Der 78-Jährige Handewitter beobachtete häufiger, wie schwierig es für Autofahrer ist, auf die Bundesstraße einzubiegen, weil dort so viel Verkehr herrscht. Und der ist schnell, für manche Abbieger von der Landesstraße zu schnell, sagt auch Frank Thiel.

Thiel wohnt nicht nur in der Nähe der Kreuzung, er ist auch Gemeindewehrführer in Handewitt und kennt die Gegebenheiten wie kein anderer aus leidlicher Erfahrung. Denn wann immer es an dieser Kreuzung kracht, müssen mindestens zwei der fünf Ortswehren der Gemeinde ausrücken. „Und wenn da was ist, gehen wir immer vom Schlimmsten aus“, sagt der Wehrführer. Schwerverletzte sind fast immer unter den Unfallopfern, manchmal auch Tote.

Eine kleines Holzkreuz erinnert noch heute an einen von ihnen. Es steht an der Stelle, an der der damals 28-jährige Robert G. am Abend des 24. Juni 2006 aus dem Leben gerissen wurde, als das Auto eines jungen Mannes mit mehr als 100 km/h auf die Bundesstraße schoss und ungebremst in die Fahrerseite seines Opels knallte.

Schon damals beantragte die Gemeinde Handewitt eine bessere Sicherung der Kreuzung, die zu den größten ländlichen Verkehrsknotenpunkten im Norden zählt und ihren Namen „Todeskreuzung“ schon damals weghatte. Unterstützt wurde der Vorstoß damals vom CDU-Bundestags-Abgeordneten Wolfgang Börnsen, der bei einem Ortstermin feststellte: „Ein Kreisverkehr muss zur Sicherung her!“ Diese Forderung erhebt die Gemeinde noch immer, geschehen ist nichts. Auch Börnsens Intervention blieb erfolglos.

Den jüngsten Vorstoß unternahm die Gemeindevertretung elf Jahre und etliche schwere Verkehrsunfälle später in diesem Februar. Die Kommunalpolitiker verabschiedeten eine Resolution, in der sie den Umbau der Kreuzung sowie eines weiteren Knotenpunktes in Jarplund fordern. Doch erneut blockte Kiel ab. In seinem Antwortschreiben teilte der damals noch amtierende Verkehrsminister Reinhard Meyer Bürgermeister Thomas Rasmussen mit, dass ein Umbau zum Kreisverkehr in beiden Fällen nicht in Aussicht gestellt werden könne. Ansonsten setzte man sich zurecht der Kritik aus, mit Haushaltsmitteln unwirtschaftlich umzugehen.

Dabei beruft sich Meyer auf Aussagen des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr (LBV). Dieser habe ihm mitgeteilt, „dass in beiden Fällen die amtlichen Unfallzahlen für die Kreuzungsbereiche in Relation zu den vorhandenen Verkehrsmengen nicht auffällig sind und die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte überwiegend im befriedigenden Bereich liegt“. Auch wenn zur Rushhour „gewisse Qualitätsdefizite“ auftreten könnten, sei dies kein hinreichend begründeter Anlass für bauliche Veränderungen, so Meyer.

Feuerwehrchef Frank Thiel sieht das deutlich anders. Ein Kreisverkehr sei unbedingt geboten, sagt er und erläutert, warum die Kreuzung so gefährlich ist. Der Verkehr auf der Bundesstraße sei insbesondere aus Richtung Autobahn und Flensburger Umgehung so schnell, dass es für Autofahrer auf der Landesstraße vor allem im Berufsverkehr kaum möglich sei, abzubiegen. „Beim Linksabbiegen kommt es oft zu waghalsigen Situationen“, sagt er, denn: „In der Verzweiflung der Wartezeit steigt der Mut.“ Bei tief stehender Sonne sei der Verkehr auf der Bundesstraße aus Richtung Flensburg für Abbieger überdies kaum zu erkennen. Gleiches gelte an dieser Stelle generell für Motorradfahrer. Auch sie lebten an dieser Kreuzung gefährlich, so der Wehrführer.

Und ein weiterer Punkt spricht aus Sicht des Wehrführers für eine Entschärfung der „Todeskreuzung“. Werde sie durch einen Kreisverkehr sicherer gemacht, würden weniger Autofahrer auf andere Straßen ausweichen, betont Thiel. „Die Ausweichstrecken – beispielsweise über Großenwiehe und Hüllerup – sind schließlich auch nicht ungefährlich.“



von Hannes Harding

erstellt am 14.Aug.2017 | 15:45 Uhr