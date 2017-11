Gründer in Flensburg : Mit 52 nochmal neu durchstarten

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Carlo Jolly

erstellt am 08.Nov.2017 | 15:11 Uhr

Lässt sich der atemberaubende Erfolg eines Startups einfach wiederholen. Oder sogar kopieren? 17 Jahre nach der Greylogix-Gründung will Gerd Witzel (52) wieder mit einem Newcomer durchstarten. Dabei hat der Flensburger sich einen starken Partner an die Seite geholt. Zusammen mit Peter Knapp, Digital-Chef der Samson AG (Frankfurt, 4000 Mitarbeiter weltweit), hat Greylogix-Chef Witzel in die neue Internet-of-Things- und Automatisierungsplattform Ubix in den vergangenen fünf Jahren bereits vier Millionen Euro investiert. Seit Oktober sitzt das Startup mit 13 Mitarbeitern plus sieben Studenten im Technologiezentrum an der Lise-Meitner-Straße. „Es wäre ein Traum, wenn wir das Modell, das wir mit Greylogix gefunden haben, kopieren könnten“, sagt Witzel.

Der erste Schritt ist bereits getan. Mehr als 500 Anlagen werden von der Prozessplattform Ubix bereits gesteuert. Es sind Anlagen der erneuerbaren Energien, Wasserwerke oder zum Beispiel Gas- und Wasserstofftanks, die regelmäßig befüllt werden müssen. Um mit dem Zukunftsprojekt rentabel zu werden, müsse Ubix „in den guten vierstelligen Bereich“ gelangen.

Ganz vereinfacht ausgedrückt soll Ubix („die zentrale Lösung für dezentrale Aufgaben“) das industrielle Pendant zum ferngesteuerten Smart Home sein: Biogasanlagen, Futtermittel-Silos, virtuelles Kraftwerk, automatisierte Zählerauslesung, Anlagenüberwachung samt Messungen. Mit der Applikation seien alle aufgeschalteten Anlagen weltweit einsehbar, berichtet Witzel: „Alles, was dezentral ist und erfasst werden muss.“

Dabei hält der Technische Informatiker Witzel es bei der Kundenakquise für einen Vorteil, dass Greylogix deutlich industriellen Stallgeruch hat: „Der Bit- und Byte-Ebene fehlt der komplette Bezug zur Industrie.“

Im Technologiezentrum hoffen die Wirtschaftsförderer auf einen steilen Aufstieg der Newcomer in den kommenden beiden Jahren. Wireg-Prokuristin Barbara Asmussen weist aber daraufhin, dass ein Startup meist fünf Jahre benötige, um im Markt bestehen zu können. Asmussen sagt aber auch: „Wir sind stolz, dass wir diese Startup-Phase begleiten dürfen.“ Positive Arbeitsmarkteffekte scheinen gewiss: „Wir wollen auf jeden Fall noch fünf Leute einstellen“, stellt Gerd Witzel in Aussicht.

Spannende Entwicklungen kann er auch aus dem Mutterhaus an der Conrad-Röntgen-Straße berichten: Gerade habe man den Auftrag über die komplette Automatisierung der Ostsee-Pipeline „Nord Stream 2“ von Russland nach Deutschland gewonnen. Witzel beziffert das Volumen des Auftrags für die kommenden zehn Jahre auf 35,5 Millionen Euro und ergänzt nicht ohne Stolz: „Beide großen Pipelines von Russland nach Deutschland gehen über Flensburg.“

Bilfinger Greylogix Historie

1. April 2000: Greylogix geht mit drei Mitarbeitern im Flensburger Technologiezentrum an der Start. FH-Absolvent Gerd Witzel und der FH-Absolvent Lars Malter gründen gemeinsam mit Sven Karsten die Automatisierungstechnik-Firma. Witzel ist Technischer Informatiker des FH-Absolventen-Jahrgangs 1991 und Malter, Maschinenbauer des FH-Jahrgangs 1995.

2004: Das Unternehmen wächst rasch, startet eine eigene Schaltanlagenfertigung in Flensburg und ist drei Jahre später definitiv zu groß für das Technologiezentrum geworden.

31. Mai 2008: Greylogix zieht mit den letzten Mitarbeitern aus der Lise-Meitner-Straße an den neuen Standort Conrad-Röntgen-Straße im Flensburger Süden.

Frühjahr 2013: Der Bilfinger-Konzern übernimmt die kompletten Eon-Anteile (rund 75 Prozent) sowie weitere Rechte der Mitinhaber Witzel und Malter.

Heute zählt Bilfinger Greylogix 550 Mitarbeiter, mit 230 Beschäftigten arbeitet gut die Hälfte davon in Flensburg. Weitere Standorte: Hamburg, Berlin, Leverkusen, Dorsten bei Düsseldorf, Augsburg, Neustadt/Weinstraße sowie je ein Standort in Österreich und der Schweiz.