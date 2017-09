Niederdeutsche Bühne Flensburg : Mit 230 Vorstellungen und Besucherrekord in die Saison

vergrößern 1 von 1 Foto: gloyer 1 von 1

von Gunnar Dommasch

erstellt am 07.Sep.2017 | 06:42 Uhr

„Wir haben sehr stabile, ja steigende Zuschauerzahlen“, sagt Rolf Petersen, Bühnenchef der Flensburger Niederdeutschen Bühne, sichtlich zufrieden anlässlich der Präsentation des druckfrischen Programms für die Spielzeit 2017 / 2018.

Mit 234 Vorstellungen habe die Bühne 28 827 Zuschauer erreicht. In der vorigen Saison waren es 25 531 Zuschauer. Zwei „Renner“ hätten zu diesem Superergebnis beigetragen: Das Musical „Große Freiheit Nr. 7“ und das zu hundert Prozent ausverkaufte Kinderstück. Ein sattes Plus von elf Prozent verzeichnet die Auslastung der Stadttheater-Aufführungen; zu 93 Prozent sei das Studio ausgelastet (plus 7 Prozent). Auch in punkto Abonnenten, „dem Rückgrat des Theaters“, kann Petersen Positives melden: In dieser Spielzeit hatte die NDB 1770 Vollabonnenten (vorher 1718), 182 Schnupper-Abonennten für die kleinere Auswahl von vier Stücken.

„Das sind Zahlen, über die sich eine Bühne sehr freuen kann: Das brauchen wir auch“, betont Petersen: „Wir haben gute Einnahmen. Ein Drittel städtischen Zuschuss, zwei Drittel spielen wir selber ein. Aber wir haben auch große Ausgaben“, verweist er auf Profi-Regisseure und aufwendige Ausstattungen. Fast alle Stücke würden erst im Stadttheater, danach im Studio gezeigt. „Das Publikum liebt dies kleine Theater, die kuschelige Atmosphäre, die Nähe zu den Schauspielern“, erklärt Petersen und hat noch eine Erfolgsgeschichte in petto: Das zweite Klassenzimmerstück „Hannes, der kann es“ sei zwischen Husum und Kappeln an rund 30 Schulen 37 Mal für 2201 Grundschüler gelaufen: „Wir wollen, dass die plattdeutsche Sprache überlebt, weiter gesprochen wird“. Die Bühne leiste da einen wichtigen Beitrag. Anfragen wären noch möglich. Das dritte Klassenzimmerstück ist in Auftrag gegeben. „Richtig erfreulich ist die Kooperation mit der Zentralschule Harrislee“. Vier Plattdeutschschauspieler geben in vier Jahrgängen freiwilligen Plattdeutschunterricht. „Also, alles im grünen Bereich und natürlich Luft nach oben“, freut sich der NDB-Mann.

Nach der Wiederaufnahme vom „Sluderkraam“ geht es am 7. Oktober mit der Slapstick-Verwechslungs-Komödie „Dat Wunner vun San Miguel“ um einen Klodeckelfabrikanten los. Am 17. November startet das Kinderstück mit Musik „Die Abenteuer von Pettersson und Findus“. Komödiantisch wird es ab dem 16. Dezember mit „Veer linke Hannen“. Mit Tiefgang bezaubern möchte ab dem 3. Februar die Komödie um einen Lebenskünstler „Grashüpper un Ameis“. Am 25. März öffnet sich der Vorhang für die wunderbare Komödie des Altmeisters und ehemaligen Flensburger Bühnenleiters Konrad Hansen: „Plünnenball“.

Für die größte und außergewöhnlichste Produktion der Saison, „Den Flensburger Jedermann“ nach Hugo von Hofmannsthal, zieht die NDB im Mai in die Marienkirche. Frank Gruppe, Dramaturg am Ohnsorgtheater, schreibt hierzu eigens eine Flensburger Spielfassung. Parallel können Fans Bent Larsen im Studio im kabarettistisch-komödiantischen Ein-Mann-Stück „Alleen in de Sauna“ bewundern. Sonderveranstaltungen sind „Pole Poppenspäler“ zum 200. Storm-Geburtstag, eine Ein-Mann-Novelle mit Jürgen Bethge, das Solo „Zucker und Kandis“ mit Jörg Schade, ein schwedisch-plattdeutscher Abend. Wieder dabei: De Buur Matthias Stührwoldt mit „Schiet ok!“, „Liebe, Leben, Lovetoys“, De plattdüütsche Fröhschoppen, NDR-Moderator Jan Graf, Weihnachtliches mit Renate Delfs und Hoffmann-Limburg. Bis zum 6. Oktober können noch Abos erworben werden.