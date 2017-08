Kinder bauen am Strand : Mini-Flensburg steht am Strand von Ostseebad

vergrößern 1 von 3 Foto: Marcus Dewanger 1 von 3

In Mini-Flensburg herrscht reges Treiben. Der Supermarkt hat gerade eine Lieferung bekommen, das Finanzamt hat schon wieder mit Steuerhinterziehung zu kämpfen, und in der Wasserbomben-Fabrik herrscht Explosionsgefahr.

Der Alltag in der „Kinder-Mitmach-Stadt“ am Strand des Ostseebades in Flensburg muss sich erst noch einspielen, denn noch längst stehen nicht alle Häuser. „Bau deine eigene Stadt“ ist das Motto der fünftägigen Aktion, die organisiert wird vom Kinder- und Jugendbüro Flensburg und der SBV-Stiftung Helmut Schumann.

Kinder lernen auf spielerische Art das Arbeitsleben kennen und alles, was dazu gehört. „Wenn die anderen ihr Geld haben wollen, müssen sie erst zu uns kommen“, weiß Jannik (10) vom „Finanzamt“ der kleinen Stadt. Mit dem Scheck geht es dann zur Baba-Bank. Die Mini-Bänker haben ihr Bankgebäude selbst gebaut und am ersten Tag noch alle Hände voll zu tun mit dem Willkommensgeld. Die Mädels vom Tattoo-Studio dagegen klagen über zu wenige Kunden trotz des großen Angebots. Jeder, der Arbeit hat, bekommt einen Stundenlohn von 8 Mini-Euro, alle anderen finden im Jobcenter den passenden Beruf. Für wen es hier nicht das Richtige gibt, der macht sich eben selbstständig.

„Wir bieten den Kindern hier einen Rahmen, in dem sie alles selbst gestalten können“, erläutert so Samuel Fleps vom Kinder- und Jugendbüro Flensburg. Verantwortung übernehmen und einen Blick in die Welt der Erwachsenen werfen: In der Mini-Stadt gibt es das gesellschaftliche Leben im Mikro-Format. „Das Konzept gibt es bereits seit den 70-er Jahren und hilft den Kindern dabei, eigenverantwortlich zu werden“, weiß Samuel Fleps.

Ein Krankenhaus gibt es in der kleinen Stadt noch nicht, dafür braucht man nämlich erstmal einen Erste-Hilfe-Schein als Qualifikation. Diese Möglichkeit wird den Kindern am heutigen Dienstag geboten, in Zusammenarbeit mit den Johannitern. Es bleibt spannend in Mini-Flensburg : Im Laufe der Woche stehen noch die Bürgermeisterwahlen an.







Freie Plätze für den nächsten Termin: „Mini-Flensburg – Bau’ deine eigene Stadt“, vom 21. bis 25. August, jeweils 9 bis 16 Uhr, für Kinder von sieben bis zwölf Jahren; Anmeldung: Telefon 0461-852103, online: http://ferienpass.flensburg.de.

von sh:z

erstellt am 15.Aug.2017 | 07:18 Uhr