Harrislee : Meterhohe Flammen schlagen aus Gartenhaus – Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Das Übergreifen des Feuers auf ein anliegendes Einfamilienhaus aus Holz konnte unterbunden werden.

von Benjamin Nolte

25. Juli 2018, 06:59 Uhr

Harrislee | Am Dienstagabend geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein hölzernes Gartenhaus im Harrisleer Industriegebiet Am Oxer (Kreis Schleswig-Flensburg) in Brand. Gegen 21.40 Uhr alarmierte ein Mitarbeiter eines nahegelegenen Restaurants, der gerade Feierabend gemacht hatte, die Rettungsleitstelle. Zu diesem Zeitpunkt drangen bereits meterhohe Flammen aus dem Gebäude. Direkt neben dem Gartenhaus stand ein Einfamilienhaus, ebenfalls aus Holz gebaut.

Die Leitstelle, die sich nur wenige hundert Meter vom Einsatzort entfernt befindet, löste Großalarm für alle Harrisleer Feuerwehren aus. Glücklicherweise hatten die Wehren am Dienstagabend ihren Übungsdienst und hatten gerade alle Gerätschaften am Übungsort in Niehuus eingepackt und sich auf den gemütlichen Teil des Abends vorbereitet. Der Grill war bereits an, als die Sirenen aufheulten. Durch diesen glücklichen Umstand – die Kameraden waren nahezu alle sofort bereit für den Einsatz – trafen die ersten Kräfte bereits wenige Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort ein.

Das Gartenhaus stand zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand. Die Flammen drohten auf das Haupthaus überzugreifen. Von mehreren Seiten wurde umgehend mit dem Löschangriff begonnen. Mit Erfolg: Ein Übergreifen der Flammen auf das Einfamilienhaus konnte verhindert werden. Der Brand war nach rund 30 Minuten gelöscht.

Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch unklar, die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

