Livemusik in Flensburg : Meta-Folk am Pfingstmontag

vergrößern 1 von 2 Foto: Ommo Brant 1 von 2

Die Flensburger Meta-Folk-Band „Basta Fou“ spielt am Pfingstmontag, 5. Juni, um 20 Uhr im Kulturhof Flensburg, Große Straße 42-44. Die sechsköpfige Band – auf dem Foto fehlt einer – aus der nördlichsten Ecke Deutschlands, hat einen besonderen Sound entwickelt. Die Stammbesetzung sind zwei Frauen und vier Männer. Ihre Lieder werden als „einfühlsam, wortreich, verständlich, handgemacht, geradeaus“ beschrieben. Die deutschsprachigen Texte sind anspruchsvoll und aussagestark. Die Musik kommt rockig und beschwingt, aber auch lyrisch-chansonesk daher.

Mike Pelzer, auch bekannt durch die bekannte Indie-Folker der 90iger „m.walking on the water“ ist Liedtexter und Komponist mit Hang zum positiv Melancholischen. Er drückt der Band seinen Stempel auf. Die aber agiert trotzdem agil und eigenständig, so dass die Musik von „Basta Fou“ wie ein fulminantes Gesamtwerk des ganzen Kollektivs wirkt.

von Joachim Pohl

erstellt am 02.Jun.2017 | 12:05 Uhr