Landgericht Flensburg : Mert Can: Mord aus niedrigen Beweggründen?

vergrößern 1 von 2 Foto: marcus dewanger 1 von 2

von Holger Ohlsen

erstellt am 09.Sep.2017 | 06:38 Uhr

Ein Messer, zwei Mörder? Die Große Jugendkammer am Landgericht wird voraussichtlich im Herbst das Verfahren gegen zwei 20-Jährige eröffnen, die Schuld sein sollen am Tod des Flensburgers Mert Can Altunbas. Der ebenfalls 20 Jahre junge Mann war am 16. April gegen 3 Uhr morgens in der Eingangstür seines Elternhauses erstochen worden. Die Flensburger Staatsanwaltschaft hat nicht nur den Messerstecher, sondern auch seinen Mittäter unter Mordanklage gestellt. Sie ist überzeugt, dass sich beide von niedrigen Beweggründen leiten ließen – in der juristischen Kommentierung sind das Gründe, die auf tiefster Stufe stehen, durch hemmungslose Eigensucht bestimmt und deshalb besonders verachtenswert.

Die zwei Stiche in den Bauch des jungen Mannes türkischer Abstammung waren nach den Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden der Schlusspunkt einer über Wochen direkt und über die sozialen Medien geführten Fehde mit der üblichen Bandbreite derartiger Kampagnen. Dem tödlichen Vorfall seien mehrere kontroverse Begegnungen der Beteiligten vorausgegangen. Die Staatsanwaltschaft spricht von Beleidigungen und Bedrohungen auch unter Einbindung von Angehörigen der Beteiligten – auf Gegenseitigkeit. Das seien aber, so Thorkild Petersen-Thrö, Sprecher der Staatsanwaltschaft, im Grunde nur Nichtigkeiten gewesen, die in keinem rechten Verhältnis zu der dann folgenden gewalttätigen Eskalation gestanden hätten. Am Ende reichte wohl eine provozierende WhatsApp-Mitteilung Altunbas’, um seine beiden Gegenspieler – angeblich Cousins – so zu reizen, dass alle Dämme brachen. Sie beschlossen, den Widersacher umzubringen. Die Staatsanwaltschaft glaubt aus der Auswertung vieler Beiträge in den sozialen Medien nachweisen zu können, dass beide das Todesurteil über Altunbas schon einige Zeit vor dem 16. April gefällt hatten.

Das entscheidende Vorgeplänkel spielte am 15. April in einer Schiffbrücken-Bar, als Altunbas und der spätere Mittäter wegen eines Mädchens aneinander gerieten. Den 20-Jährigen schien das so aufgebracht zu haben, dass er seinen Cousin auf dessen Arbeitsstelle kontaktierte und zur Racheaktion überredete. Zwei, drei Stunden später war ein mit fünf Personen besetzter Wagen nach Klues unterwegs, wo das Opfer mit seinen Eltern wohnte. Altunbas öffnete die Tür, als seine Mörder klingelten. Offenbar hatte er die Mail nicht gelesen, die seinen Tod ankündigte. Zwei Stiche in den Bauch verletzten lebenswichtige Organe, der junge Mann verblutete in der Eingangstür vor den Augen seiner Freundin.

Weil Täter und Mittäter zur Tatzeit Heranwachsende waren, gibt es im Fall einer Verurteilung wegen Mordes zwei Möglichkeiten. Zieht die Kammer etwa wegen eines nicht abgeschlossenen Reifungsprozesses der Angeklagten das Jugendrecht heran, drohen zehn Jahre Haft, nach Erwachsenenrecht lebenslange Haft. Ein Termin für die Hauptverhandlung steht noch nicht fest, es wird jedoch davon ausgegangen, dass das Verfahren noch im Herbst eröffnet wird.