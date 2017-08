Umfrage : „Merkel macht ihren Job ganz gut“

vergrößern 1 von 3 1 von 3

„Geht Ihr wählen?“, war die Frage, die die Redaktion in der Innenstadt Passanten und Erstwählern stellte, um ihrem Wahlverhalten auf den Grund zu gehen. Insgesamt vier der Befragten beantworteten diese Frage mit „Nein.“ Sie begründeten die Antwort unter anderem damit, dass man nicht das Gefühl hätte, mit seiner Wahl etwas verändern oder beeinflussen zu können. Morlin (25) aus Flensburg sagte außerdem: „ Momentan interessiere ich mich nicht so sehr für Politik. Ich reise viel und habe andere Prioritäten, aber ich glaube, wenn ich älter bin, werde ich mich mehr damit auseinandersetzen.“

Die Befragten, die sich schon mit den Wahlen befasst haben, waren sich teilweise noch nicht sicher über ihre Stimmabgabe. Leif (31), Lehrer für Wirtschaft und Politik in Tarp, will seine Schüler über die Parteien und die kommenden Wahlen aufklären. „Die unentschlossenen Schüler versuche ich auf Websites wie Wahl-O-Mat hinzuweisen.“ Auf dieser Internetseite kann man testen, welche Partei die eigenen Interessen am besten vertritt. „Man sollte sich natürlich auch anderweitig informieren, aber um eine grobe Richtung zu finden, ist der Wahl-O-Mat sehr hilfreich.“

Bei der Frage, ob sie mit der derzeitigen politischen Situation zufrieden sind, fielen die Antworten unterschiedlich aus. Acht der Befragten sagten aus, dass sie im Großen und Ganzen zufrieden seien. „Wir finden, Merkel macht ihren Job ganz gut“, sagen Anna (22) und Marie (19) aus Berlin.

André und Anna-Lena sehen es etwas anders: „Die Migrationspolitik ist schon ein Problem“, betonen beide. Eine 29-jährige Studentin stört vor allem die Umweltpolitik.

Im Allgemeinen gab die Mehrheit der Teilnehmer der Umfrage an, dass ihr Interesse an der Politik nicht sehr groß ist. Die Gründe dafür seien unter anderem, dass keine Partei zu 100 Prozent mit den eigenen Interessen übereinstimmt. Auch seien die Themen nicht ansprechend genug, oder die Befragten haben das Gefühl, ihre Stimme würde in der Politik nichts bewirken.

von Joachim Pohl

erstellt am 17.Aug.2017 | 07:05 Uhr