Meyn : Mercedesfahrer missachtet Vorfahrt: Motorradfahrer schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich zwischen Wallsbüll und Kleinwiehe. Der Motorradfahrer war nicht mehr ansprechbar.

Meyn | Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Montagabend ein Motorradfahrer an der Kreuzung Meynfeld-Süd schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte die Vorfahrt beim Überqueren der Kreuzung missachtet. Der Motorradfahrer war nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gegen 18.15 Uhr auf der Landesstraße zwischen Wallsbüll und Kleinwiehe unterwegs. An ...

