Polizei sucht Zeugen : Spielhalle in Flensburg überfallen

Flensburg | Am Donnerstagmorgen ist eine Spielhalle in der Flensburger Innenstadt überfallen worden. Gegen 2 Uhr wurde eine Angestellte beim Verlassen der im Hinterhof des Holm 47 gelegenen Spielothek von einem maskierten Mann bedrängt. Er bedrohte die 37-jährige Frau mit einer Schusswaffe und nötigte sie, zurück in die Spielhalle zu gehen. Dort forderte er Geld und flüchtete schließlich mit einer größeren Summe Bargeld, das er in eine Tüte stopfte. Die Angestellte wurde bei dem Überfall nicht verletzt.

Möglicherweise hat sich der Täter schon einige Zeit vor der Tat auf dem Holm oder im Bereich der Knud-Laward-Straße/Nikolaistraße/Reismühlenhof aufgehalten, vermutet die Polizei.

Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung und wird folgendermaßen beschrieben: Er ist circa 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank und trug dunkle Kleidung, dunkle Handschuhe und weiße Sportschuhe. Dazu war er schwarz maskiert und sprach akzentfreies Deutsch.

Um Hinweise bittet die Polizei unter der Telefonnummer: 0461-484 0.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von Marle Liebelt

erstellt am 17.Aug.2017 | 10:28 Uhr