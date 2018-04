Handewitt : „Meine Spuren durch Kulturen“

Eine außergewöhnliche Karriere: Lohnunternehmer Lorenz Peter Stotz erzählt seine Familien- und Firmengeschichte.

von cas

05. April 2018, 13:15 Uhr

Handewitt | Was haben das württembergische Dorf Kleingartach, die rumänisch-ukrainische Bukowina, Handewitt, Altenhof in Mecklenburg und einige weißrussische Ländereien gemeinsam? Der Familienname Stotz ist es, der diese europäischen Regionen verbindet. Aus Anlass des 50-jährigen Firmenjubiläums im vergangenen Sommer erzählt der Handewitter Lohnunternehmer und Agrarexperte Dr. Dr. h.c. Lorenz Peter Stotz auf fast 250 Buchseiten spannend, humorvoll und ungeschminkt die Geschichte seiner Familie und der Firmengruppe. Vom Buchpreis – 19,95 Euro – spendet der Autor 5 Euro für die Krebshilfe und das Hospiz in Flensburg.

„Meine Biografie schrieb ich für meine Familie, für Freunde, Bekannte, Geschäftspartner und für alle, die an meiner abwechslungsreichen Geschichte und unseren Unternehmensleistungen interessiert sind“, sagt der 70-Jährige. Lorenz Peter Stotz ist der Gründer eines der größten deutschen landwirtschaftlichen Lohnunternehmen.

Thematisch und chronologisch spannen sich die Schilderungen im Buch „Meine Spuren durch Kulturen“ über mehr als 250 Jahre: Vom Urvater der Stotz-Familien, dem 1761 aus Süddeutschland als Kolonist in die schleswigsche Moor- und Heidelandschaft eingewanderten Johann Georg Stotz, über Lustiges und Schräges in der Jugend von Lorenz Peter Stotz bis zum Start des damals 20-Jährigen in die Selbstständigkeit. Inhaltlich folgen seine neuen Geschäftsfelder im Osten und in Weißrussland sowie die agrarwissenschaftliche Karriere mit Promotion bis zu der – heute von Nachfolgern geführten – Stotz Agrartechnik GmbH und weiteren Unternehmen der Stotz-Gruppe.

Die „Stotz-Story“, so der Untertitel, bilanziert in 24 Kapiteln außer der familiären Historie die fünf beruflichen Jahrzehnte von Lorenz Peter Stotz mit vielen Höhepunkten und mit einigen Rückschlägen. Gleich nach dem Nationalsozialismus im Kapitalismus geboren und aufgewachsen, dann kurze Zeit im ostdeutschen und osteuropäischen Sozialismus wirtschaftlich engagiert, machte Stotz nach dem Fall von Mauer und Eisernem Vorhang bei seinem Engagement beim schwierigen agrarwirtschaftlichen Aufbau in Deutschland und Belarus/Weißrussland interessante Erfahrungen.

„Meine Spuren durch Kulturen“ steht für die Doppelbedeutung hinter dem Leben und Werk des in Langballigau wohnenden Lorenz Peter Stotz, wie er selbst den Buchtitel interpretiert: Die oft abzweigenden Wege meines Schaffens haben, sagt er, regional, national und international unauslöschliche „Spuren“ hinterlassen. „Gleiches gilt auch für die familiäre Historie, so zum Beispiel mit meiner mütterlichen Linie in die Bukowina“. Der Begriff „Kulturen“ umfasse die von ihm realisierten landwirtschaftlichen Aktivitäten, wie Sortenwahl, Anbaumethoden, Bodenbearbeitung sowie die lohnunternehmerische Tätigkeit und den Maschinenexport, „also alle meine ökonomischen, gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Kontakte in Vergangenheit und Gegenwart über Grenzen hinweg“.

Die Familie und die Firmengruppe Stotz gelten somit als Beispiel für eine europäische Verflechtung seit der Mitte des 18. Jahrhunderts bis heute. Damit symbolisieren der Name Stotz und in jüngerer Zeit auch der Name Szustak ein Stück agrarwirtschaftlicher Internationalität.





> Buchbestellung auf www.stotz-online.com „Stotz Tüüch“ oder im regionalen Buchhandel.