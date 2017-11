Steinbergkirche : Mehrheit gegen Maxi-Lösung

vergrößern 1 von 1 Foto: KÖHLER 1 von 1

„Da stehen zwei Einrichtungen des Tourismus im Wettbewerb und wollen an unser Geld.“ Mit diesen Worten brachte der Geltinger Bürgermeister Uwe Linde anlässlich der jüngsten Sitzung des Touristikausschusses Geltinger Bucht ein schwieriges Finanzierungsproblem auf den Punkt. Denn die Mandatsträger sollten eine Entscheidung darüber treffen, wem ab dem Jahr 2019 die Aufgabe des Marketings übertragen wird und wer dafür die verfügbaren Zuschussmittel aus dem Amtshaushalt erhält – entweder die Ostseefjord Schlei GmbH (OFS) oder der heimische Touristikverein „Ferienland Ostsee – Geltinger Bucht“.

Ausschuss-Vorsitzender Hans-Heinrich Franke, Bürgermeister von Hasselberg, und die Amtschefin Rosemarie Marxen-Bäumer präsentierten dazu eine Beschlussempfehlung, die eine grundlegende Umorientierung der Bezuschussung beinhaltete. Der Vorschlag lautete sinngemäß, dass die Ostseefjord Schlei GmbH in Zukunft mit dem Marketing beauftragt wird und zudem mit einer eigenen Touristik-Informations-Stelle im Amtsgebiet vertreten sein soll. Was den Touristikverein Ostsee – Geltinger Bucht betrifft, so wird in dem Papier zugesichert, dass er weiterhin „für bestehende touristische Infrastrukturen sowie zur Aufrechterhaltung vertraglicher Verbindlichkeiten“ Finanzmittel aus dem Amtsetat des übernächsten Jahres erhält.

Amtsvorsteher Thomas Johannsen sprach von einem sinnvollen Splitting der Gelder und betonte, beim überregionalen Marketing durch die Ostseefjord Schlei „spielen wir in der großen Liga mit“. Zugleich müsse aber vom Vertragspartner sichergestellt werden, dass die eingesetzten Mittel des Amtes der Ferienregion Geltinger Bucht auch wirklich zugute kommen.

Überraschenderweise wollten andere Ausschussmitglieder eine finanzielle Bevorzugung der OFS in dieser Form nicht mittragen. Bürgermeister Gernot Müller aus Steinbergkirche äußerte die Befürchtung, das Amt werde im OFS-Verbund ohne Einfluss auf Entscheidungen bleiben und könne bei nur einer Stimme im Planungsgremien nicht viel bewegen. Dazu Uwe Linde: „Wir lassen uns von der OFS nichts vorschreiben.“

Hans-Walter Jens, Bürgermeister von Kronsgaard, plädierte für einen Erhalt der bestehenden Strukturen und würdigte die Arbeit des Touristikvereins, der sich vor Ort als Ansprechpartner für Urlauber und Gäste bewährt habe. Der Fortbestand der touristischen Info-Stellen in Gelting, Kieholm und Steinbergkirche müsse gewährleistet bleiben, ließen andere Ausschussmitglieder durchblicken. Sie brachen ein Lanze für die Vereinsarbeit und zeigten sich überzeugt davon, dass auch auf der unteren Ebene das Marketing durchaus Früchte trägt,was gute Zuwachsraten bei den Übernachtungen belegen.

Hans-Heinrich Franke stellte nach langer Diskussion die Empfehlung „pro OFS“ zur Abstimmung: vier Ja-, fünf Nein-Stimmen. Ein Rückschlag für die große Liga. Ob in dieser Angelegenheit schon jetzt das letzte Wort gesprochen ist, blieb im Touristikausschuss eine offene Frage.