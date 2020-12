Polizei sucht Zeugen : Mehrere Raubdelikte am Flensburger Hafen

Eine Personengruppe soll an einem Abend mehrere Menschen umzingelt und zum Teil Bargeld erbeutet haben.

Avatar_shz von Flensburger Tageblatt

22. Dezember 2020, 13:30 Uhr

Flensburg | Insgesamt drei Raubtaten sollen bei der Polizei am Montagabend und Dienstagmorgen angezeigt worden sein. Das teilte die Behörde mit.

Die erste Tat ereignete sich demnach am frühen Montagabend um 17.55 Uhr am Ballastkai, auf Höhe des dortigen Fischrestaurants. Ein Geschwisterpaar ging dort in Richtung Hafenspitze spazieren, als eine Personengruppe auf beide zukam. Die 24-Jährige wurde durch die Gruppe von ihrem 16-jährigen Bruder separiert. Während sie in Ruhe gelassen wurde, hielt man ihren Bruder fest und tastete die Oberbekleidung nach Wertsachen ab. Da dieser nichts bei sich hatte, ließ die Gruppe von dem Geschwisterpaar ab. Der Sachverhalt wurde erst eine Stunde später gemeldet.

Bargeld entwendet

Gegen 18 Uhr, ebenfalls am Ballastkai zwischen Restaurants und Silos, wurde ein 16-Jähriger von der gleichen Personengruppe umzingelt. Auch er wurde festgehalten und abgetastet. Das Bargeld aus dem Portemonnaie des jungen Mannes wurde entnommen, woraufhin sich die Gruppe in Richtung der Silos entfernte. Ein Fahrradfahrer, der direkt nach der Tat in Richtung der Silos an dem 16-Jährigen vorbeifuhr, könnte Zeuge dieser Tat geworden sein. Der 16-Jährige hatte noch versucht, den Vorbeifahrenden zu warnen. Dieser hatte aber keine Notiz von dem jungen Mann genommen.

Mögliche Zeugen

Gegen 02.40 Uhr wurde ein 36-Jähriger ebenfalls Opfer eines Raubes. Der Mann wurde am Hafen gegenüber vom Willy-Brandt-Platz bei den gelben Hütten von einer Gruppe junger Männer umzingelt. Auch ihm wurde Bargeld aus seinem Portemonnaie entwendet. Der 36-Jährige meldete sich erst 20 Minuten später bei der Polizei, weil er Angst vor Repressalien dieser Gruppe hatte. Ein Taxifahrer, der während der Raubtat am Taxistand wartete, könnte Zeuge dieser Tat geworden sein.

Der Radfahrer, der Taxifahrer und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-4840 mit den Ermittlern des Kommissariats 7 in Verbindung zu setzen.