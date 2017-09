Flensburg und Harrislee : Mehr Vandalismus bei Wahlplakaten

vergrößern 1 von 2 Foto: Bündnis 90/ Grüne 1 von 2

Arne Rüstemier hält den Ball eher flach. Der Kreis- und Fraktionsvorsitzende der CDU Flensburg will das Thema Vandalismus an Wahlplakaten nicht dramatisieren – auch wenn der Pressesprecher seines Landesverbandes, Max Schmachtenberg, der Stadt Flensburg Ausnahmecharakter bescheinigt insofern, als die Schäden an Wahlplakaten hier den normalen Rahmen sprengen. Jedes zweite Plakat seiner Partei sei in Flensburg beschädigt, sagt er, das Problem beträfe alle Parteien, auch „deutlich mehr als sonst“.

Allerdings habe ihn vor allem der „relativ professionelle Aufkleber“ überrascht, der hier und da zu sehen war, offenbar extra gedruckt mit der Aufschrift „Merkel muss weg“. Rüstemeier zögert, solche Reaktionen als „eine Art von Meinungsäußerung“ zu bezeichnen, sagt jedoch ganz klar: „Ich glaube, dass man die Leute nicht mit Plakaten erreicht.“ Für den Christdemokraten und Wirtschaftsinformatiker ist die direkte Ansprache wirksamer, etwa an Infoständen in der Innenstadt, online oder einfach beim Tür-zu-Tür-Wahlkampf.

Florian Matz, Kreisvorsitzender der SPD Flensburg, teilt die Beobachtung, dass „Vandalismus bei Wahlplakaten in unserer Wahrnehmung leicht zugenommen“ habe. Dabei handele es sich um die üblichen und schwer zu entziffernden Kritzeleien und erkennbare Versuche, die Plakate abzureißen. Auch der Sozialdemokrat Florian Matz nennt Aufkleber als besonders auffällig – mit dem Schriftzug „Volksverräter“.

Die Grünen verurteilen „die inhaltslose Beeinträchtigung des demokratischen Wettstreits“, teilt Marvin Peters vom Kreisvorstand mit und ruft zum fairen Wahlkampf auf. „Zur Demokratie gehört es auch, jene zu tolerieren, die eine gänzlich andere Meinung vertreten“, betont Peters. Gerade für kleinere Parteien könne solcher Vandalismus „eine unnötige finanzielle Belastung bedeuten“. Die beschädigten Plakate würden innerhalb kurzer Zeit ersetzt, erklärt der Grüne. Im Rahmen der Kooperation innerhalb der Grünen habe er in Harrislee bei der Plakatierung geholfen, sagt Marvin Peters, und stellte auch dort beschädigte Plakate fest.

In Harrislee hatten die Liberalen noch mit ganz anderen Schwierigkeiten zu kämpfen. Dort ist es, anders als in Flensburg, auch an anderen Stellen im Ort gestattet zu plakatieren als nur an festen Stellwänden. Natürlich unterliegt das „freie“ Plakatieren Regeln, die es in sich haben. Sie ergeben sich aus Paragraf 21 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes für Schleswig-Holstein (StrWG), wie Beeke Frenzen von der Abteilung Bürgerservice der Gemeinde Harrislee mitteilt. Maximalgröße, Höhen, Verkehrssicherheit und nicht zuletzt die Beseitigung sind unter anderem darin geregelt.

Die Geschäftsstelle der FDP in Schleswig, so berichtet Christian Lucks, habe ein Schreiben bekommen, nochmal die Plakatierung der Liberalen in Harrislee auf die Einhaltung dieser Regeln zu prüfen. Insbesondere störte sich die Behörde, so der Bundestagskandidat Lucks, an der „Gleichmäßigkeit der Verteilung“ in Harrislee. Trotz „unterschiedlicher Auffassung“ darüber, so Lucks, „haben wir dem Folge geleistet“. Er rechnet damit, dass rund 30 FDP-Plakate, nun anders verteilt, in Harrislee hängen. Ihn wundere allerdings, sagt Christian Lucks, dass andere Parteien von der Möglichkeit des Plakatierens außerhalb der festen Tafeln bislang keinen Gebrauch machten.

von Antje Walther

erstellt am 04.Sep.2017 | 10:00 Uhr