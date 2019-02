Sörup : Mehr Platz in der Kleiderkammer

Frische Farben und ein neues Beleuchtungskonzept sorgen für neuen Glanz in der Söruper Kleiderkammer.

von shz.de

14. Februar 2019, 14:06 Uhr

Mit Häppchen und einem Glas Sekt haben das DRK und die AWO in Sörup ihre gemeinsame Kleiderkammer wiedereröffnet. „Wir sind sehr froh das Provisorium endlich beenden zu können“, stellte sichtlich erfreut Sörups DRK-Vorsitzender Bernhard Schnittke fest. Durch die umfangreichen und zeitraubenden Umbauarbeiten am Bürgerhaus war die Kleiderkammer zunächst provisorisch im alten Schleckerladen untergebracht worden. Seit November des vergangenen Jahres war sie dann für Renovierungsarbeiten geschlossen worden.

Nun erscheint die Kleiderkammer nicht nur in neuem farblichem Glanz hell und freundlich, auch die Beleuchtung wurde erneuert. Durch räumliche Umgestaltung und Mauerdurchbrüche konnte zusätzlicher Platz gewonnen werden. Dieser Platz sei dringend erforderlich, unterstreicht Schnittke. Einmal als Arbeitsraum für bis zu acht ehrenamtliche Helfer und für zirka 60.000 Bekleidungsstücke von Mützen bis zu Schuhen.

„Wir können unsere Kunden von Kopf bis Fuß neu einkleiden“, erklärt Schnittke und erinnert daran, dass während des großen Flüchtlingsansturmes eine Volleinkleidung die Regel war.

Die Söruper Kleiderkammer hat zudem regionale Bedeutung. Selbst aus Flensburg kommen Hilfebedürftige mit dem Zug nach Sörup. Dort finden sie neben der Bekleidung auch Bettwäsche, Bücher, Kinderspielzeug, Handtücher und Haushaltsartikel in dem großen Sortiment.

Den Bekleidungsnachschub bezieht die Kammer aus Kleiderspenden der Bevölkerung, aber auch aus mehreren Alt-Kleidercontainern, die in Sörup aufgestellt sind. Die Altkleidercontainer verursachen sehr viel Arbeit, da etwa ein Drittel der dort angelieferten Bekleidungsstücke kaputt und so verdreckt sind, dass sie sofort in den Abfall gehen. Besonders ärgerlich für die Helfer ist richtiger Abfall, der rücksichtslos in den Kleider Containern entsorgt wird. In den letzten Monaten wurde mehr Bekleidung angeliefert, als ausgegeben wurde. „Unsere Helferinnen achten schon sehr auf die Qualität der angelieferten Bekleidung“, unterstreicht Schnittke.

Sörups Bürgermeister Dieter Stoltmann zeigt sich erfreut darüber, dass die Kleiderkammer endlich wieder ihre Arbeit aufgenommen hat und dies in schönen hellen Räumen. Zur Eröffnung hatte Michaele Duschereit hatte einen Scheck über 500 Euro mitgebracht, eine Spende des Söruper Bürgerwindparks, der aus seinem Sozialfond Projekte in Sörup unterstützt.



>

Die Kleiderkammer ist geöffnet dienstags von 15 Uhr bis 17 Uhr und an jedem 1. Mittwoch im Monat von 9.30 Uhr bis 11 Uhr.