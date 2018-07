Umfrage zur Sicherheit : Mehr Licht gegen die Angst

Nach der Sicherheits-Umfrage vom Februar mit 200 Schilderungen meldet die Stadt erste Umbau- und Beleuchtungsmaßnahmen

von Carlo Jolly

14. Juli 2018, 06:14 Uhr

Es ist nicht das geborene Thema für gleißend-sonnige Hochsommertage: Das Projekt „Sich sicher fühlen – sich frei bewegen“ war eine Initiative des Gleichstellungsausschusses der Stadt – und zwei Drittel der Rückmeldungen im trüben Februar drehten sich um defekte oder unzureichende Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen, erinnerte gestern Sicherheits-Dezernent Stephan Kleinschmidt. Es gehe darum, das subjektive Sicherheitsempfinden zu stärken, so der Stadtrat, der die eingeleiteten Verbesserungen gemeinsam mit Sandra Beck und Verena Balve vom Gleichstellungsbüro vorstellte.

Kleinschmidt nannte Bepflanzungen, die die Sicht behindern, starke Verschmutzungen, Nischen, Sackgassen, leerstehende Häuser, vermüllte Ecken sowie immer wieder schlechte Beleuchtung. „Wir wollen, dass der öffentliche Raum von Bürgern genutzt wird.“

Zwei Drittel der Rückmeldungen der Postkartenaktion „Angsträume“ kamen von Frauen, berichtete Verena Balve – und ganz überwiegend sei es um schlechte Beleuchtung gegangen: „Wir reden immer von Barrierefreiheit im physischen Bereich. Es gibt aber auch psychische Barrieren“, so Balve.

Nicht jedem Hinweis folgt indes eine Maßnahme: Der Volkspark, die Promenade Solitüde oder der Weg vom Ostseebad nach Wassersleben bleiben auch im Winterhalbjahr dunkel – es sei keine Nachtausleuchtung für solche Parkanlagen vorgesehen und auch nun nicht geplant.

Geplante Maßnahmen:

Ortsbegehungen

Sanierung erfolgt

Im September sollen diese Orte, bei denen ausnahmslos Beleuchtungsdefizite, aber auch weitere Probleme genannt wurden, besichtigt werden: Nikolaikirchhof, Tunnel Zur Exe/Am Friedenshügel, Marientreppe, Unterführung Ochsenweg (zusätzlich: marode Substanz), Grünanlage und Spielplatz am Sandberg/Konventgarten (wenig Spielmöglichkeiten, mangelnde Pflege), Hochfelder Landstraße (Überweg schlecht sichtbar), Friedheim und Osbek, Fahrradweg Osterallee/Schottweg.Das Mauseloch ist neu beleuchtet und gestaltet (wir berichteten), die Serpentine am Bahnhof ist jetzt besser beleuchtet, das Geländer erneuert. Das wuchernde Grün zwischen Deutschem Haus und NDR-Studio wurde deutlich zurückgeschnitten. Am Rummelgang reparierte das TBZ die defekte Beleuchtung. Am Park Apenrader Straße/Werftstraße sowie an der Petritreppe beseitigte das TBZ die Vermüllung. Campus-Fitness und Flens-Arena bekommen ab Herbst eine längere Außenbeleuchtung bis 22 Uhr. Und: Die öffentlichen Toiletten in der gesamten Stadt werden künftig zweimal täglich gereinigt – dies löse jedoch noch nicht die Probleme durch regelmäßige Vermüllung und Vandalismus, befürchtet die Stadt.

Weitere Meldungen sind möglich. Mail: sicherfuehlen@flensburg.de