Scandinavian Park expandiert : Mehr Einzelhandel am Stadtrand

von Gunnar Dommasch

erstellt am 03.Nov.2017 | 07:36 Uhr

Neue, kräftige Bewegung auf dem Einzelhandelsmarkt im Raum Flensburg: Der Scandinavian Park in Handewitt will in großem Stil erweitern. Geplant ist ein „Outdoor-Center“ mit einer Größe von 8500 Quadratmetern. Ort des Geschehens: das gemeinsame Gewerbegebiet Flensburg-Handewitt. Eben wegen dieser Gemeinsamkeit und dem jahrelangen Bemühen von Verwaltung und Kommunalpolitik, den Einzelhandel der Flensburger Innenstadt vor scharfer Konkurrenz auf der grünen Wiese zu schützen, kommen Flensburger Ratsmitgliedern Bedenken.

Aus diesem Grund sorgte CDU-Ratsherr Arne Rüstemeier dafür, dass das Vorhaben in der Sitzung des Planungsausschusses am Mittwoch zur Sprache kam – im öffentlichen Teil der Tagesordnung. Bisher war das Projekt „Outdoor-Center“ nur vertraulich behandelt worden. Rüstemeier ist Mitglied des „Zweckverbandes Wirtschaftsentwicklungsgemeinschaft Flensburg/Handewitt“ (WEG), der für das gemeinsame Gewerbegebiet Flensburg-Handewitt zuständig ist.

Durch die Bemühung des Ratsherrn sah sich Chef-Stadtplaner Peter Schroeders angestoßen, Einzelheiten im Ausschuss bekannt zu geben: Vom gemeinsamen Gewerbegebiet würden für das Projekt 8500 Quadratmeter Fläche genutzt werden. Vom Sortiment her soll sich das „Outdoor-Center“ über Campingartikel, Fahrräder, Sportbekleidung, Babyausstattung sowie Biokost definieren. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) sei um eine Stellungnahme gebeten worden, ein Gutachter soll die Folgen für die Innenstadt untersuchen. Dabei wurde eine erste Einschätzung bekannt: Das Fahrradangebot des geplanten „Outdoor-Centers“ würde für die Fahrradhändler in der Innenstadt einen Umsatz-Rückgang von 38 Prozent bedeuten.

Das, so Rüstemeier, sei durchaus relevant für den Innenstadt-Einzelhandel und zeige, dass das Konzept des „Outdoor-Centers“ mit dem Flensburger Einzelhandelskonzept abgestimmt werden müsse. Im Übrigen sei das gemeinsame Gewerbegebiet ein Platz für Gewerbe. Einzelhandel sei in einem Sondergebiet anzusiedeln.

Mit einer Bewertung hielt sich Dr. Schroeders zurück, doch berichten Beteiligte des Verfahrens, dass es in Sachen „Outdoor-Center“ unterschiedliche Auffassungen zwischen dem Chef-Stadtplaner und dem Handewitter Bürgermeister Thomas Rasmussen gibt. Der sieht das Projekt aus einer anderen Perspektive: Nach zehn Jahren des erfolgreichen Bestehens seien die Überlegungen zur Erweiterung aufgekommen. Der Scandinavian Park habe Impulse und Kaufkraft in die Region gebracht, ganz wesentlich durch skandinavische Reisende, die für den Einkauf die Autobahn verlassen. Genau in diese Richtung sei das Projekt „Outdoor-Center“ ausgerichtet.

Rasmussen sieht in dem Vorhaben eine Ergänzungsfunktion. Auch in Neumünster sei der Niedergang der Innenstadt durch das Outlet-Center prophezeit worden. Tatsächlich zeige sich, dass die attraktive Einkaufsmöglichkeit am Stadtrand durchaus Kunden in die Innenstadt bringe. Insofern müsse die Erwähnung des Vorhabens nicht unbedingt zum Reflex der Ablehnung führen. „Den Einzelhandel in der Flensburger Innenstadt tangiert das nicht“, ist sich Rasmussen sicher. Die erbetene Stellungnahme der IHK sei noch nicht ausgearbeitet, sagte der für Einzelhandel zuständige Geschäftsführer Ulrich Spitzer. Vor zwei Jahren sei das das Projekt „Outdoor-Center“ zum ersten Mal in der Kammer bekannt geworden. Für Spitzer gibt es keinen Zweifel, dass eine Abstimmung mit dem Einzelhandel der Innenstadt geschehen müsse.