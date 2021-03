Flensburg : Mehr als 2800 Corona-Selbsttests an Schulen: Fünf waren positiv

Fast alle der bislang freiwilligen Schnelltests hatten ein negatives Ergebnis.

Flensburg | Weniger als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler, die in den vergangenen Wochen in den Flensburger Schulen waren, haben die Corona-Selbsttests genutzt. Das ergibt sich aus einer Statistik des Kieler Bildungsministeriums. Demnach wurden an den Schulen der Stadt 2816 Schnelltests gemacht. 5871 Schülerinnen und Schüler sind in der vergangenen Woche...

