Wahl in Flensburg : Mehr als 12 000 Briefwähler

von Carlo Jolly

erstellt am 23.Sep.2017 | 08:05 Uhr

Für mehr als ein Sechstel der gut 70 000 Flensburger Wahlberechtigten ist die Bundestagswahl schon gelaufen: Rund 12 100 Einwohner haben – entweder im Europaraum des Rathauses oder mit einem Brief auf dem Postweg – bereits ihre Stimme abgegeben. Das sind 2600 Briefwähler mehr in Flensburg als bei der bislang letzten Bundestagswahl 2013. Auch interessant: Gut 6500 Frauen nutzen die Briefwahl – glatt 1000 Briefwähler mehr als Männer. Flensburgs Wahlleiter Oliver Hillebrand gibt Briefwähler, die ihren roten Wahlumschlag noch zu Hause haben, den dringenden Rat: „Jeder Brief, der im Postkasten des Rathauses am Pferdewasser bis Sonntag 18 Uhr eingesteckt wird, zählt.“

Offen ist, ob die hohe Briefwahlbeteiligung ein Indikator für den zuletzt feststellbaren Trend zu höherer Wahlbeteiligung ist – oder aber der noch stärkeren Tendenz folgt, seine Stimme nicht mehr erst am Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr in einem der 44 Flensburger Wahllokale abzugeben, sondern eben bequem vorab per Brief oder im Europaraum. Dies führt allerdings auch dazu, dass je nach Wahlbeteiligung ein Viertel bis ein Fünftel der Wähler nicht in der Statistik der einzelnen Wahllokale auftauchen, sondern unter zwölf eigens ausgewiesenen Briefwahllokalen, von denen zum Beispiel Briefwahllokal 1 die ersten fünf Flensburger Wahllokale in der Nordstadt umfasst – vom Jugendaufbauwerk bis zur Schule Ramsharde.

Noch mal erinnert: Mit der Erststimme wählt man seinen Wahlkreiskandidaten, den man nach Berlin schicken möchte, mit der Zweitstimme die Partei, die gewinnen möge. Wobei am Ende fast immer auch der Direktkandidat der Partei des späteren Kanzlers den Wahlkreis 1 gewann. So siegten 2013 Sabine Sütterlin-Waack und 2009 Wolfgang Börnsen für die CDU mit Kanzlerin Merkel sowie Wolfgang Börnsen 1987 bis 1994 dreimal mit Kanzler Helmut Kohl. Für die SPD indes holte Egon Bahr das Mandat 1976 und 1980 (mit Helmut Schmidts Wahlsiegen). Und Wolfgang Wodarg siegte 1998 und 2002 im Sog von Kanzler Gerhard Schröder. Allein 2005 konnte Wodarg den Trend einmal brechen: Trotz Merkels Wahlsieg über Schröder behielt Wodarg ganz knapp gegen Börnsen die Oberhand.



Übrigens: Im Gegensatz zu Kommunal- und Landtagswahlen gibt es keine Wahlparty am Sonntagabend im Rathaus. Die Auszählung für den gesamten Wahlkreis 1 Flensburg-Schleswig kann man ab 18 Uhr im Kreishaus in Schleswig miterleben.