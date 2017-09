Fernwärme-Arbeiten in Flensburg : Mega-Baustelle sorgt für Chaos

vergrößern 1 von 2 Foto: Dommasch 1 von 2

von Gunnar Dommasch

erstellt am 28.Sep.2017 | 06:21 Uhr

Das lange Warten entlädt sich in Wut. An einem ganz normalen Mittwoch, 14.30 Uhr. Zwei Autofahrer kurbeln die Seitenfenster herunter, blicken bitterböse – und beschimpfen sich schließlich lautstark.

Beide haben das gleiche Ziel: Sie wollen in die lange Schlange einfädeln, die sich in der Rathausstraße gebildet hat. Und das tut sie Tag für Tag. Der eine kommt vom Süder-, der andere vom Nordergraben. Da geht oft Vorfahrt vor Vernunft. Und die Nerven liegen spätestens dann blank, wenn an der Zob-Kreuzung ein parkender Laster den Verkehrsfluss bremst oder ein Uneingeweihter vor der berüchtigten Ampel hält, die partout kein Grün zeigen will. Der gesperrte Mürwiker Tunnel mit der einspurigen Verkehrsführung gibt dem geplagten Fahrzeugführer nach kurzer Erholung dann den Rest.

Wer also in diesen Tagen von West nach Ost will, hat schlechte Karten. Der Weg ist vermint. Autofahrer müssen sich zwischen Citti-Park und Twedter Plack mit Baustellen und Umleitungen abfinden. Je nach Tageszeit muss man eine zusätzliche Fahrzeit von bis zu einer Stunde einplanen, berichtet ein Geschäftsmann. Schuld sind in erster Linie die Arbeiten der Stadtwerke an der Fernwärmeleitung an der Schützenkuhle – die nämlich ist seit einer Woche zwischen Zur Exe und Neumarkt stadteinwärts vollständig gesperrt. Lina Ries, die täglich in die Rote Straße muss, beklagt mangelnde, zum Teil fehlerhafte Beschilderung. Ein Rechtsanwalt stimmt en passant zu: „Ein völlig schwachsinniges Baustellen-Management.“

In der Tat treibt die Situation die skurrilsten Blüten. Sabine von Darl steht vor ihrem Saatgut-Laden an der unteren Friesischen Straße. Sie hat gerade die im April eingerichtete Baustelle vor ihrer Haustür überstanden – mit Umsatzeinbußen von 50 Prozent. „Das war schon heftig genug“, stöhnt sie. Jetzt beobachtet die Geschäftsinhaberin umherirrende Autos. Besonders auswärtige Besucher haben sich verfahren, blicken unsicher um sich, um schließlich die Fußgängerzone zu passieren und rechts in die Dr.-Todsen-Straße einzubiegen. Die Tatsache, dass die Baustelle auf ein Vierteljahr angelegt ist und bis ins Weihnachtsgeschäft hineinreicht, bringt sie auf die Palme. Ebenso wie Ulf Hansen, der für die Innenstadt-Kaufleute spricht: „Das geht so nicht“, stellt er klar. Die Zeichen stehen auf Widerstand. Die IG City Flensburg will das Gespräch mit der Stadt suchen, um das Schlimmste doch noch abwenden zu können. „Es ist schon schwierig genug – und so müssten wir erhebliche Frequenzverluste hinnehmen“, stellt Hansen klar. Und sieht die IHK hinter sich. Ob er auch auf das für die Baustellen verantwortliche TBZ zählen kann, muss bezweifelt werden. Sprecher Ralf Leese verweist ganz nüchtern auf die empfohlenen Umleitungen und hofft auf einen langsam einsetzenden Prozess: „Autofahrer sind lernfähig.“