Eggebek : Maulwürfe wollen einfach nicht weichen

Die Maulwürfe auf dem Sportplatz der Eichenbachschule in Eggebek haben noch nicht aufgegeben, berichtete Bürgermeister Willy Toft in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung über die Sanierungsarbeiten auf dem Sportplatz. Durch Maulwürfe war die Spielfläche erheblich beschädigt worden. Die zahlreichen Unebenheiten auf dem Platz stellten bereits eine erhebliche Verletzungsgefahr dar, vor allen Dingen für den Spiel- und Trainingsbetrieb der Nachwuchsmannschaften.

Durch eine Fachfirma war der Platz neu eingeebnet und der Boden durch Spezialgeräte tiefgehend gelockert worden, um die Wasserdurchlässigkeit zu fördern. Anschließend war großflächig nachgesät worden. Vorab wurde jedoch um den gesamten Sportplatz eine zirka 80 Zentimeter tiefe Maulwurfsperre eingebaut, bestehend aus einer verstärkten Kunststofffolie. „Leider müssen wir feststellen, dass mindestens drei Maulwürfe den Kampf um diesen Sportplatz noch nicht aufgegeben haben, denn in drei Bereichen sind erneut Maulwurfshügel neu entstanden. Aber auch wir geben nicht auf und beauftragen einen Kammerjäger, die Tiere einzufangen und anderweitig auszusetzen“, erklärte Bürgermeister Toft. Die erforderliche Genehmigung ist bei den Fachbehörden beantragt. Danach hofft die Gemeinde, dass sich die Maulwürfe anderweitige Betätigungsfelder suchen.

Ein Ärgernis vor allen Dingen im Bereich des Eichenrings ist die Telefon- und Internetversorgung durch die Telekom. Nun ist jedoch Besserung in Sicht, da das Unternehmen in Kürze den Kabelverzweiger auf der Ecke Norderstraße/Sandkuhle mit Glasfaser anbinden wird. Danach dürften sich die Bandbreiten verbessern, vor allem im Umkreis von rund 500 Metern um den Kabelverzweiger.

Die starken Regenfälle in diesem Sommer haben einen Schwachpunkt bei der Oberflächenentwässerung im Bereich der neu gestalteten Einmündung der Norderstraße in den Stapelholmer Weg sichtbar gemacht. Große, mehrere Tage stehende Pfützen machten deutlich, dass das im Zuge des Ausbaus geschaffene System nicht so arbeitet wie erwartet. Ein Ortstermin brachte keine Klarheit, so dass die Leitungen gespült und per Kamera auf Mängel untersucht werden sollen.

Erfreut berichtete der Vorsitzende des Jugend- und Sozialausschusses, Stefan Reichenberg, dass die neu eingerichtete Naturgruppe des Kindergartens Anfang des Monats gestartet ist. Die Naturgruppe wird sich schwerpunktmäßig im Park beim Kinder- und Jugendzentrum („JuKidZ“), dem Beektal und einer kleinen Waldfläche beim Treenetal aufhalten. Die Stiftung Naturschutz als Eigentümerin dieser Fläche hat dem bereits zugestimmt. Außerdem wurde im Park beim „JuKidZ“ eine Hütte gebaut, in der sich die Kinder zwischendurch aufwärmen können.

Fraktionsvorsitzender Stefan Andresen von den Freien Wählern Eggebek (FWE) begründete den Antrag auf Installation eines Verkehrsspiegels am Treenering gegenüber der Einmündung des Grantweges aus dem Beektal. Die Einmündung sei vor allen Dingen in Richtung Hauptstraße sehr schlecht einsehbar. In diesem Bereich stünden auch Flaschencontainer; außerdem diene sie als Zufahrt zum hinteren Parkplatz der Seniorenwohnanlage. Es sei in der Vergangenheit bereits zu gefährlichen Situationen gekommen. Durch einen Verkehrsspiegel könnte die Übersicht stark verbessert werden. Die Gemeindevertretung verwies den Antrag allerdings zur Prüfung in den Bauausschuss.