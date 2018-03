„Gib deinem Bauern die Hand“ : Marktschwärmer schwärmen vom neuen Domizil am Sandberg

Immer dienstags von 16 bis 18 Uhr gibt es regionale Produkte im Awo-Servicehaus an der Schulze-Delitzsch-Straße 21

von Gunnar Dommasch

28. März 2018, 06:30 Uhr

Wie gewöhnlich sitzen die Senioren im Stadtteilcafé bei Kaffee und Torte zusammen, als plötzlich ganz andere Köstlichkeiten aufgetischt werden. Marktschwärmer fallen ein in die beschauliche Atmosphäre des Servicehauses am Sandberg und bauen ihr Warensortiment auf – von frischen Kräutern über Tafelspitz von Galloways, Landeiern aus Mohrkirch bis hin zu Käse aus Kropp.

Wie ein kleiner Bauernmarkt präsentierte sich gestern das bunte Sammelsurium regionaler Produkte an der Schulze-Delitzsch-Straße. Sehr zur Freude von Rainer Mühe, Gesamtleiter der drei Flensburger Servicehäuser. „Wir machen das nicht nur für uns, sondern auch für die gesamte Nachbarschaft.“ Es gehe darum, weiter in den Stadtteil hineinzuwirken – zudem hob Mühe den generationsübergreifenden Aspekt hervor. Das aus Frankreich importierte Motto „Gib deinem Bauern die Hand“ werde vorbildlich umgesetzt. Das finden auch Kunden wie Birgit Rümcke, die den direkten Kontakt mit den Selbsterzeugern suchte und sich über Herkunft und Herstellung der Lebensmittel informierte.

Alle Anbieter zeigten sich von dem neuen Standort sehr angetan, bei dem man, so Organisatorin Deborah Schirge, „problemlos anliefern kann und die Kunden kurze Wege haben“. Sie lobte die Unterstützug der Awo, die es möglich mache, dass die Marktschwärmerei immer dienstags von 16 bis 18 Uhr (auch in den Ferien) vor Ort sei. Verkauft wird nur, was vorher geordert wurde. Bestellungen werden entweder an diesen Tagen, online (Registrierung unter marktschwärmer.de) oder mittwochs von 9.30 bis 11.30 Uhr in der Awo-Bücherei entgegen genommen. Dann kann man auch das leckere Gebäck mit Spinat und Feta-Käse vom Joldelunder Bio-Bauern ordern, das sich Mieterin Inge Braun auf der Zunge zergehen ließ. Ob sie das auch selbst herstellen könne? „Ich glaube nicht“, sagt sie und lacht. „Ich hätte auch gar keine Lust dazu, wenn ich es hier doch kaufen kann.“