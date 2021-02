Gelting : Marit Erichsen und Maik Petersen suchen Paten für neue Blühwiese

Die Erzieherin und der Landwirt wollen Gelting im Sommer wieder mit bunten Blumen erfreuen.

Gelting | „Lasst es blühen.“ So lautete im vergangenen Jahr das Credo von Marit Erichsen und Maik Petersen aus Lehbek, die sich für Gelting eine Blütenpracht wünschten und dafür Paten suchten. Die Idee kam gut an und so soll es auch in diesem Jahr sein – auf einer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.