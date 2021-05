Flensburg : Marienhölzungsweg: Weißer Seat geraubt – Rentner verletzt

Die Flensburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Avatar_shz von Flensburger Tageblatt

03. Mai 2021, 15:11 Uhr

Flensburg | Am vergangenen Samstag wurde gegen 15.40 Uhr ein Rentner im Marienhölzungsweg überfallen. Der Täter raubte einen weißen Seat Arcona. Das Opfer wurde schwer verletzt.



Der 79-jährige Mann hielt sich alleine an der Tenniswand beim Flensburger Tennisclub auf. Ein Mann erschien auf dem Gelände und sprach ihn zunächst auf Englisch an. Er bedrohte den Rentner mit einer abgebrochenen Glasflasche, dieser wich daraufhin zurück. Der Täter entwendete aus einer Tasche persönliche Papiere, ein iPhone X und den Fahrzeugschlüssel und ging zu dem weißen Seat. Das Opfer versuchte, ihn daran zu hindern. Bei der Auseinandersetzung wurde der Rentner an Kopf und Schulter verletzt.

Der Täter flüchtete in dem weißen Seat Arcona mit dem Kennzeichen: FL-LU 111.

Er wird wie folgt beschrieben:

- 25 bis 35 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß,

- dunkle Hautfarbe, dunkle Haare

- schwarzer Hoodie

- Englisch und Deutsch gesprochen

Die Flensburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat die beschriebene Person vor der Tat im Bereich des Marienhölzungsweges gesehen? Wer kann etwas zum Verbleib des Seats sagen?

Hinweisgeber melden sich unter 0461 - 4840.