Flensburg : Marienhölzungsweg: Nach Raub auf Rentner – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Der 30-jährige Verdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Er wurde in Brandenburg gefasst.

Flensburg | Nach dem Raubüberfall am 1. Mai auf einen 79-jährigen Rentner im Marienhölzungsweg in Flensburg wurde am Dienstag in Senftenberg (Brandenburg) ein Tatverdächtiger festgenommen. Der 30-jährige Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft. Der bei der Tat am Sonnabend geraubte Seat wurde am frühen Dienstagmorgen gegen 3.45 Uhr von Beamten der Polizei Sen...

