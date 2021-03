NQ Headquarters in Flensburg : Marc Nielsen und Mads Rotermund bringen das Workout ins Wohnzimmer

Im Februar nahmen an einem Online-Workout bis zu 300 Sportler teil. Auch bekannte Gesichter waren dabei.

Flensburg | Der Kursraum im NQ Headquarters in der Schleswiger Straße hat sich in ein kleines TV-Studio verwandelt. Marc Nielsen und Mads Rotermund haben einen großen Flachbildschirm aufgestellt. Kameras und Leuchter sind auf den Bereich davor gerichtet. Normalerweise fließt in dem kleinen Raum mit dem grünen Sportbelag jeden Tag reichlich Schweiß. Doch im Zug...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.