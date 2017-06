Flensburg-liebt-Dich-Lauf : Marathon macht Flensburgern Beine

vergrößern 1 von 2 Foto: Fotos: Michael staudt 1 von 2

Premiere geglückt, Initiator stolz: „Sensationell“, resümiert Stefan Riedel nach Flensburgs erstem Marathon mit dem Herzen im Logo. 1431 Teilnehmer liefen am Sonntag beim Flensburg-liebt-Dich-Marathon mit. 340 davon hatten sich die 42,195 Kilometer vorgenommen, wobei ursprünglich deutlich über 400 für diese Distanz angemeldet waren, sagt Riedel. 321 Läufer kamen schließlich ins Ziel – damit ist die Marke übertroffen, die er sich vorgenommen hatte. Sein persönliches Vorbild sei Lübeck gewesen, erklärt der Vorstand des veranstaltenden Sportvereins der Freien Waldorfschule, wo im vergangenen Jahr 320 Marathoni die Ziellinie überquerten. Denn in Lübeck, begründet Riedel, habe er „seinen ersten Marathon gefinished“. Der war gut organisiert, gelungen und von der Größenordnung vergleichbar.

Doch die Attraktivität der Flensburger Strecke scheint unschlagbar: „Die war schön, weil man so viel am Wasser entlangläuft“, berichtet ein Starter im Hochschul-Trikot, der seinen ersten Halbmarathon absolvierte und sich schon den Termin (10. Juni 2018) fürs neue Jahr vormerkt. Den Teil, der über das Gelände der Marineschule verlief, empfand der 37-Jährige aus Schleswig wie viele Mitläufer als „Highlight – da kommt man normalerweise so nicht hin.“ Ein Highlight im doppelten Sinne, denn hier war auch der höchste Punkt der Strecke. Die Läufer mussten sich von Sonwik zunächst den Osbektalweg heraufschrauben; oben angekommen, quälten sie sich noch ein paar hundert Meter die Fördestraße hinauf. Auf Höhe des sh:z-Medienhauses ging es links auf das Gelände der Marineschule – ohne Ausweiskontrolle! Gewiss haben einige Teilnehmer das repräsentative Backstein-Gebäude erstmals aus der Nähe gesehen – wenn sie einen Blick dafür hatten.

Im „Stadion“ der Sportschule bereitete Moderator Rüdiger Jürgensen jedem Athleten einen manchmal flapsigen, immer jedoch liebevoll-aufmunternden Empfang. „Und hier kommt die erste Frau! Schaut sie Euch an, Sie schwitzt noch nicht mal!“ Er hatte einen guten Blick für die, die Wasser brauchten: „Und trinken nicht vergessen!“ In der Marineschule war nicht nur eine Wechselzone, sondern auch eine Verpflegungsstation. Und es gab internationales Publikum: Zwei Kadetten aus Benin schauten sich das Spektakel an und applaudierten jedem Läufer. Einzelkämpfer und Staffelstarter waren dabei, darunter waschechte Feuerwehrleute in Montur.

Auch in der Fußgänger- und schließlich in der Zielzone auf dem Südermarkt erklangen immer wieder Beifall, Jubel und Rasseln von Zuschauern. Manche applaudierten bequem von ihrem Sitzplatz auf einer Bank oder im Café, andere begleiteten schnellen Schrittes ihre Schützlinge ein Stück des Weges. Wer mit knisternder Goldfolie dem Strom entgegenkam, hatte seinen Lauf schon hinter sich. Die Folien waren nicht nur kleidsam, sondern schützten vor Unterkühlung. Ein junger laufender Familienvater dachte gleich an seine Knirpse daheim und nahm sie als Bastelmaterial mit.

Musik – von der Partyhymne „Die immer lacht“ bis zur Filmmusik aus „Fluch der Karibik“ – und Moderator empfing diejenigen, die am Südermarkt die Ziellinie überquerten. Bei einem waren die Glückwünsche leider etwas voreilig – ein Läufer namens Roger hatte erst zwei der drei 14 Kilometer-Runden vollendet und musste noch eine laufen.

Vor allem Lob und Begeisterung heimste Initiator Stefan Riedel ein und vernahm wohl auch Kritikpunkte. Als „Kinderkrankheiten“ des Erstlings bezeichnet sie Riedel und nimmt’s sportlich. Die Zielverpflegung sei wohl nicht gut genug ausgeschildert gewesen, erzählt der Initiator, sehr viel davon sei übrig geblieben. Angeschnittene Bananen waren nicht mehr zu retten, Äpfel, Bio-Fruchtschnitten und Eiweißriegel, sogar Dinkelstangen hingegen schon. Manches konnte tiefgefroren werden, anderes kommt bei der Helferparty auf den Tisch. Rund 250 Ehrenamtliche sorgten für den glatten Verlauf mit zwei glimpflichen Blaulicht-Einsätzen – und der Verein Die schönste Förde der Welt für das sympathische Marketing.

von Holger Ohlsen

erstellt am 05.Jun.2017 | 09:00 Uhr