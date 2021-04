Feuer in Flensburg-Engelsby : Mann stürzt Kellertreppe hinab: Angebranntes Essen sorgt für Rettung

Eine Nachbarin, die den Mann betreut, wurde auf das Feuer in dem Haus aufmerksam.

Flensburg | Ein auf dem eingeschalteten Herd stehender Topf hat am Samstagmittag für eine schnelle Rettung eines Mannes gesorgt, der einen Unglücksfall in seinem Haus erlitten hatte. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann in seinem Einfamilienhaus in der Engelsbyer Straße mit der Zubereitung seines Mittagessens begonnen – ein Topf mit der Mahlzeit stand auf ...

